Милево свали Марица от върха, първа загуба за пловдивчани
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:21Коментари (0)238
Марица (Пловдив) допусна първа шампионатна загуба през сезона. В среща от 12 кръг в Трета лига - Югоизточна група "жълто-сините" отстъпиха с 1:2 при гостуването си на Марица (Милево). Мачът се игра на лош терен и предложи малко футболни достойнства за сметка на борбата по терена и сблъсъците, заявиха от провдивския клуб.

Жълто-сините бяха свалени от върха и вече са втори с актив от 28 точки, а на първо място изскочи отборът на Несебър, който е с 30 точки.

Домакините от Милево откриха резултата в 13-ата минута при първото си по-сериозно положение - Иван Кирев засече отблизо с глава центриране.

В 40-ата минута домакините получиха спорна дузпа, с която бе спрян устрема на "жълто-сините". Иван Кирев я реализира и удвои преднината на своя отбор.

През втората част играчите на Марица владееха топката и организираха натиск, но трудно достигаха до положения сред сгъстената отбрана на домакините.

В 87-та минута съдията отсъди лека дузпа за пловдивчани, вероятно за да компенсира тази за домакините. Георги Трифонов бе точен за 2:1.

При една контраатака на Милево защитникът на Марица (Пловдив) Светлозар Джуров извърши нарушение в близост до наказателното поле и получи втори жълт картон, с който бе отстранен от игра.

На 18 октомври младият тим на пловдивчани, воден от Борислав Караматев, ще приеме Гигант (Съединение).

Марица игра в състав:

Петър Начев, Костадин Татаров (Иван Кръстев), Димитър Пройчев, Джошуа Харис (Светлозар Джуров), Благовест Данчев, Лъчезар Михайлов, Велиян Видолов, Христиан Димитров (Николай Хаджиев), Веселин Марчев - капитан, Георги Трифонов, Олджай Алиев (Наско Христев).
