Марица започна подготовка без нови, но и без напуснали футболисти
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:57
©
виж галерията
Представителният тим на Марица (Пловдив) стартира зимна подготовка. Старши треньорът Борислав Караматев и неговият екип изведоха група от 22-ма футболисти за първото за годината занимание на "жълто-сините".

Тренировката се проведе на изкуствения терен на спортния комплекс до Английската гимназия. В нея участие не взеха контузеният Иван Кръстев, както и Христиан Димитров, който подкрепи съотборниците си преди заниманието, но не взе участие в него по лични причини.

Съставът на Марица се запазва изцяло, като няма освободени или напускащи състезатели. Към момента няма и новопривлечени играчи.

"Жълто-сините" ще проведат зимната си подготовка в Пловдив. Тимът ще изиграе пет контролни срещи, като първата от тях е на 15 януари (четвъртък) срещу Ботев (Пд) на базата на "канарчетата" в "Коматево". Двата тима традиционно играят приятелски мачове в хода на подготвителните си периоди.

Програма за контролните срещи на Марица:

• Гостуване на "Ботев“ (Пловдив) – на 15 януари (четвъртък)

• Домакинство на "Левски“ (Карлово) – на 21 януари (сряда)

• Гостуване на СФК "Раковски“ – на 24 януари (събота)

• Домакинство на "Славия“ II – на 31 януари (събота)

• Гостуване на "Локомотив“ II (Пловдив) – на 7 февруари (събота)

Пролетният полусезон в Трета лига – Югоизточна група ще стартира на 14 и 15 февруари.

Подготовка в понеделник започна и вторият тим на “Марица", както и почти всички отбори от ДЮШ на клуба.
