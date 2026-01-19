ИЗПРАТИ НОВИНА
Марица поздрави голмайстора си за трансфера в Добруджа, пожела му да покори нови върхове
Автор: Стойчо Генов 09:03
След като Локомотив Пловдив не пожела да привлече голмайстора на Марица и на Трета лига - Югоизточна група Георги Трифонов, нападателят подписа договор с друг наш елитен тим - Добруджа.

Трансферът е един от малкото директни от Трета в Първа лига, а от ПФК Марица поздравиха бившия вече свой футболист.

"Марица е клуб, който винаги е бил трамплин за своите футболисти и настоящият трансфер потвърждава този факт за пореден път. Ще продължим да налагаме млади състезатели, които да надграждат своите умения в състава на "жълто-сините". Вярваме, че всеки може да сбъдне своята мечта, ако бъде отдаден на целите си и се труди здраво за постигането им. Знаем това - все пак ние повече от 100 години сбъдваме мечти", написаха по този повод от ПФК Марица.

Ето какво още допълниха от "жълто-синия" клуб:

Според действащите правила в българския футбол "Марица" няма да получи абсолютно никакъв финансов приход от преминаването на Георги Трифонов в "Добруджа", но въпреки това всички в клуба са радостни от новината за трансфера.

От сърце желаем на Георги здраве, късмет и успехи! Нека покори нови върхове и да сбъдне още свои мечти! Благодарим за приноса му към представянето на тима от северен Пловдив и за лоялността му към клуба!

Дерзай, Георги! На добър час!
