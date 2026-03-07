ЗАРЕЖДАНЕ...
Марица прегази Нефтохимик за трета поредна победа през годината, предстои пловдивско дерби
"Жълто-сините" спечелиха заслужено, като решиха мача в своя полза още през първото полувреме. Капитанът Веселин Марчев, на два пъти Олджай Алиев и Велиян Видолов бяха точни за тима от северен Пловдив.
Така "жълто-сините" записаха три победи от три изиграни мача от началото на пролетния полусезон.
Преди двубоя президентът на Марица Йордан Влашки връчи призовете на Благовест Данчев и Велиян Видолов, съответно за Футболист на годината и Най-перспективен млад играч за 2025 година.
В 23-ата минута капитанът Веселин Марчев се възползва от грешка в централната част на терена, пое топката, напредна и със страхотен удар до гредата даде преднина на своя отбор - 1:0.
Само две минути по-късно Веселин Марчев намери Сашо Лебанов, който напредна и подаде към Олджай Алиев. Той технично отбеляза за 2:0.
Пак Алиев отбеляза за 3:0 след хубав пас на Веселин Марчев в 34-ата минута.
В средата на полувремето треньорът на гостите Димчо Ненов бе изгонен заради разправия с рефера.
Крайният резултат бе оформен в 88-ата минута, когато Сашо Лебанов и Велиян Видолов комбинираха след късо изпълнение на корнер. Видолов стреля по диагонал в близкия ъгъл на вратата на Владислав Величков. Стражът се намеси, но неуспешно и кълбото се озова за четвърти път във вратата му.
С 51 точки Марица заема втората позиция в класирането, на две зад лидера Несебър. В следващия кръг, на 15 март, "жълто-сините" ще гостуват на втория тим на Локомотив Пловдив.
МАРИЦА: Петър Начев, Костадин Татаров (Михаил Митев), Димитър Пройчев (Светлозар Джуров), Джошуа Харис (Даниел Спасов), Лъчезар Михайлов, Благовест Данчев, Велиян Видолов, Николай Хаджиев (Илиян Савов), Сашо Лебанов, Веселин Марчев – капитан, Олджай Алиев (Димитър Драганов).
Треньор: Борислав Караматев
