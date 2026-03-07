Сподели Сподели
Отборът на Марица постигна убедителна победа с 4:0 над Нефтохимик в среща от 23 кръг в Трета лига - Югоизточна група. Двубоят бе първи за тима в Пловдив след две поредни гостувания.

"Жълто-сините" спечелиха заслужено, като решиха мача в своя полза още през първото полувреме. Капитанът Веселин Марчев, на два пъти Олджай Алиев и Велиян Видолов бяха точни за тима от северен Пловдив.

Така "жълто-сините" записаха три победи от три изиграни мача от началото на пролетния полусезон.

Преди двубоя президентът на Марица Йордан Влашки връчи призовете на Благовест Данчев и Велиян Видолов, съответно за Футболист на годината и Най-перспективен млад играч за 2025 година.

В 23-ата минута капитанът Веселин Марчев се възползва от грешка в централната част на терена, пое топката, напредна и със страхотен удар до гредата даде преднина на своя отбор - 1:0.

Само две минути по-късно Веселин Марчев намери Сашо Лебанов, който напредна и подаде към Олджай Алиев. Той технично отбеляза за 2:0.

Пак Алиев отбеляза за 3:0 след хубав пас на Веселин Марчев в 34-ата минута.

В средата на полувремето треньорът на гостите Димчо Ненов бе изгонен заради разправия с рефера.

Крайният резултат бе оформен в 88-ата минута, когато Сашо Лебанов и Велиян Видолов комбинираха след късо изпълнение на корнер. Видолов стреля по диагонал в близкия ъгъл на вратата на Владислав Величков. Стражът се намеси, но неуспешно и кълбото се озова за четвърти път във вратата му.

С 51 точки Марица заема втората позиция в класирането, на две зад лидера Несебър. В следващия кръг, на 15 март, "жълто-сините" ще гостуват на втория тим на Локомотив Пловдив.

МАРИЦА: Петър Начев, Костадин Татаров (Михаил Митев), Димитър Пройчев (Светлозар Джуров), Джошуа Харис (Даниел Спасов), Лъчезар Михайлов, Благовест Данчев, Велиян Видолов, Николай Хаджиев (Илиян Савов), Сашо Лебанов, Веселин Марчев – капитан, Олджай Алиев (Димитър Драганов).

Треньор: Борислав Караматев