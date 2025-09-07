ИЗПРАТИ НОВИНА
Марица с ценна победа при гостуването си на ОФК Хасково
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:49Коментари (0)116
©
“Марица" постигна ценна победа при гостуването си на ОФК “Хасково" с 1:2. Срещата бе от 6 кръг на шампионата в Трета лига - Югоизточна група. Успехът бе заслужен за възпитаниците на Борислав Караматев и неговия екип с оглед на показаното на терена.

От състава на пловдивчани липсваха контузените Борис Тютюков, Илиян Савов и Хасан Байрям. Алекс Богданов от набор 2009 бе включен в групата за мача.

“Марица" доминираше през първата част.

Още в началото на мача Даниел Спасов центрира, а Веселин Марчев спря топката и стреля, но вратарят Милев се справи. Домакините, които разчитаха предимно на дълги центрирания, опитаха удар от далечна дистанция в първите минути, който бе неуспешен.

В 7-та минута Веселин Марчев намери Олджай Алиев с прехвърлящо подаване, но ударът на Алиев бе спасен от вратаря Георги Милев. В 10-та минута Олджай Алиев отне една топка и комбинира с Велиян Видолов. Веселин Марчев се възползва от доброто подаване на Видолов и с хубав удар, без забавяне откри резултата в полза на пловдивчани.

В 20-та минута, след тежък сблъсък, Даниел Спасов бе заменен от Светлозар Джуров. До края на полувремето нямаше опасни положения пред двете врати и резултатът се запази.

С малки изключения и през второто полувреме “Марица" бе по-активният отбор. В 61-та минута Веселин Марчев не успя да намери целта. Минута по-късно гол за “Марица" бе отменен заради засада.

В 68-та минута, макар да не бяха стигали до голова възможност до момента, домакините изравниха. Юлий Шекеров засече с глава, след центриране, за 1:1. След гола домакините се активизираха.

Само след минута обаче Веселин Марчев, който бе обиждан от местната публика почти през целия мач, пропусна да даде отново преднина на “жълто-сините". Това се случи в 76-та минута. Именно Марчев центрира почти от аут линията, а Олджай Алиев овладя топката и с къс пас намери Велиян Видолов, който отбеляза за 1:2 отблизо по земя.

В 85-та минута Петър Начев се намеси решително при меле в наказателното поле. Последва натиск на домакините, създаден от няколко последователни статични ситуации. Пловдивчани обаче се справиха и заслужено се поздравиха с успех.

С актив от 13 точки “Марица" продължава да бъде водач във временното класиране. На 13 септември “жълто-сините" са домакини на “Секирово" (Раковски). Мачът е от 17 часа на стадиона в северен Пловдив.

МАРИЦА: Петър Начев, Джошуа Харис, Даниел Спасов (Светлозар Джуров), Димитър Пройчев, Костадин Татаров, Благовест Данчев, Велиян Видолов, Николай Хаджиев (Иван Кръстев), Олджай Алиев (Лъчезар Михайлов), Георги Трифонов, Веселин Марчев – капитан. РЕЗЕРВИ: Дениз Русев, Алекс Богданов, Георги Петков, Наско Христев. Ст.треньор: Борислав Караматев
Статистика: