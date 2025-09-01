© виж галерията Марица завърши 0:0 срещу втория отбор на Локомотив в пловдивското дерби от 5-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група, което се игра на стадиона в квартал "Кършияка".



Домакините създадоха над 20 чисти положения, но не успяха да стигнат до попадение. Веднъж и гредата помогна на младия състав на черно-белите.



Капитанът на "Марица" в този мач Даниел Спасов можеше да открие на два пъти в началото на мача, но вратаря на "черно-белите" Христиан Божков се намесваше. И Олджай Алиев пропусна да отбележи на два пъти, като при вторият завъртя топката директно от корнер. Георги Трифонов също не съумя да реализира.



В 41-та минута, при меле в наказателното поле, играчи на домакините неколкократно стреляха, но все пак бранителите успяха да избият в поредния корнер.



В началото на второто полувреме Олджай Алиев излезе на скорост по диагонал на вратата и стреля, но вратарят Божков отново спаси. Малко по-късно Георги Трифонов засече с глава центриране на Иван Кръстев, но топката отново прелетя покрай вратата.



Четвърт час по-късно Олджай Алиев за пореден път проби в в наказателното поле и стреля. Топката бе избита, последва меле, нов удар на Алиев, след който топката се отби в гредата, а в последствие напусна терена.



В 77-та минута, при една от редките си атаки, гостите обстрелваха вратата на Дениз Русев, но ударът не бе точен. На отсрещната врата Георги Трифонов не успя да отбележи отблизо - вратарят Божков за пореден път спаси. Наско Христев от няколко метра също не успя да реализира.



Така отборите на Марица (мач по-малко), Гигант (Съединение) и Атлетик (Куклен) са на върха в класирането на Трета лига - Югоизточна група с актив от по 10 точки.



За "жълто-сините" предстои гостуване на ОФК "Хасково". Срещата е на 6 сепетмври от 17 часа на градския стадион в Хасково.



МАРИЦА: Дениз Русев, Костадин Татаров, Димитър Пройчев, Светлозар Джуров, Даниел Спасов - капитан, Благовест Данчев, Иван Кръстев (Джошуа Харис), Христиан Димитров (Веселин Марчев), Николай Хаджиев (Наско Христев), Георги Трифонов, Олджай Алиев. РЕЗЕРВИ: Петър Начев, Хасан Байрям, Лъчезар Михайлов. Ст.треньор: Борислав Караматев



ЛОКОМОТИВ II (стартов състав): Христиан Божков, Ивилин Чехларски, Тодор Нейчев, Тони Лесов, Пламен Петров, Иван Узунов, Станимир Празов, Севи Идриз, Виан Станков, Димитър Драганов, Валери Божинов. РЕЗЕРВИ: Антонио Вардин, Аксел Велев, Николай Димитров, Христо Ботевски, Тодор Фердинандов, Низар Алруб, Николай Георгиев, Александър Александров, Алекс Местов. Ст.треньор: Димитър Дерменджиев