Марица провлече трима нови футболисти през зимната пауза, съобщиха от клуба. Това са Сашо Лебанов, Димитър Драганов и Юсеин Касов.



Атакуващият полузащитник Сашо Лебанов се присъедини към Марица по време на зимната подготовка. Той взе участие в голяма част от контролите, като отбеляза голове в две от тях. Сашо Лебанов е роден на 27 февруари 2002 г. в Пловдив. Юноша е на Ботев и Локомотив. Играе за втория и първия тим на Хебър, с който дебютира в Първа лига. Следва период в Атлетик (Куклен), а през есента Лебанов игра за Гигант (Съединение).



Димитър Драганов бе второто ново попълнение в състава, воден от Борислав Караматев. Той е роден на 19 октомври 2006 г. в Пловдив и е юноша на Ботев. Играе като полузащитник. Дебютира в мъжкия футбол с втория тим на "канарчетата“. Преминава в Локомотив II, където игре през последните два сезона. Голяма част от зимната подготовка Драганов изкара с тима на Спартак, но футболистът предпочете да носи емблемата на Марица през пролетния полусезон.



Юсеин Касов също ще бъде част от състава на Марица през пролетта. Той може да играе като крило и нападател. Юсеин Касов е роден на 29 март 2003 г. в град Севлиево. Юноша е на Литекс (Ловеч), но футболният му път го отвежда в академията на Ботев. Подписва договор и се състезава за втория тим на "жълто-черните“ във Втора лига, след което преминава в друг втородивизионен тим Ловеч. През есента на настоящия сезон Касов бе част от състава на новака във Втора лига Севлиево.