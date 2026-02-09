ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Марица представи официално три нови попълнения
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:04Коментари (0)384
©
виж галерията
Марица провлече трима нови футболисти през зимната пауза, съобщиха от клуба. Това са Сашо Лебанов, Димитър Драганов и Юсеин Касов.

Атакуващият полузащитник Сашо Лебанов се присъедини към Марица по време на зимната подготовка. Той взе участие в голяма част от контролите, като отбеляза голове в две от тях. Сашо Лебанов е роден на 27 февруари 2002 г. в Пловдив. Юноша е на Ботев и Локомотив. Играе за втория и първия тим на Хебър, с който дебютира в Първа лига. Следва период в Атлетик (Куклен), а през есента Лебанов игра за Гигант (Съединение).

Димитър Драганов бе второто ново попълнение в състава, воден от Борислав Караматев. Той е роден на 19 октомври 2006 г. в Пловдив и е юноша на Ботев. Играе като полузащитник. Дебютира в мъжкия футбол с втория тим на "канарчетата“. Преминава в Локомотив II, където игре през последните два сезона. Голяма част от зимната подготовка Драганов изкара с тима на Спартак, но футболистът предпочете да носи емблемата на Марица през пролетния полусезон.

Юсеин Касов също ще бъде част от състава на Марица през пролетта. Той може да играе като крило и нападател. Юсеин Касов е роден на 29 март 2003 г. в град Севлиево. Юноша е на Литекс (Ловеч), но футболният му път го отвежда в академията на Ботев. Подписва договор и се състезава за втория тим на "жълто-черните“ във Втора лига, след което преминава в друг втородивизионен тим Ловеч. През есента на настоящия сезон Касов бе част от състава на новака във Втора лига Севлиево.
Още по темата: общо новини по темата: 67
06.02.2026
31.01.2026
25.01.2026
22.01.2026
19.01.2026
14.01.2026
предишна страница [ 1/12 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Марица вкара 26 гола в 4 мача и заслужено триумфира в "Пълдин къп"
 Честито на Борислав Караматев
 Марица победи втория отбор на Славия на изкуствения терен до ЕГ "Пловдив"
»
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: