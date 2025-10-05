Марица не допусна изненада и продължава да е лидер в Трета лига

© Марица (Пловдив) не допусна изненада и победи Левски (Карлово) с 2:0 в мач от 11-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група, който се игра на стадион "Марица".



Така жълто-сините записаха 9-и успех от началото на сезона и с актив от 28 точки продължават да бъдат водачи във временното класиране.



Още във 2-ата минута, след удар на Олджай Алиев, топката се отби в гредата на вратата на гостите.



В 62-ата минута Веселин Марчев откри резултата с премерен удар от трудна позиция, след като преди това Трифонов овладя трудна топка в наказателното поле и продължи към капитана на Марица.



Десет минути по-късно бе отсъдена дузпа след препъване на голмайстора Веселин Марчев. Олджай Алиев изпълни перфектно наказателния удар и удвои предината на своя отбор.



За възпитаниците на треньора Борислав Караматев предстои трудно гостуване на Марица (Милево) в следващия кръг. Мачът ще се играе на 11 октомври от 16 часа.



Марица игра в състав:



Дениз Русев, Костадин Татаров, Димитър Пройчев, Светлозар Джуров, Джошуа Харис, Благовест Данчев (Илиян Савов), Велиян Видолов (Хасан Байрям), Николай Хаджиев (Христиан Димитров), Веселин Марчев - капитан (Наско Христев), Георги Трифонов, Олджай Алиев (Иван Кръстев).