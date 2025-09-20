Честито! 104 години от основаването на футболен клуб Марица (Пловдив)

© На днешния 20 септември се навършват 104 години от основаването на емблематичния пловдивски футболен клуб "Марица"!



Много, много време измина от онзи ден през 1921 година, в който населението на северен Пловдив ликува по улиците на квартала, след като е обявено учредяването на клуба, носещ името на един от най-разпознаваемите символи на любимия ни град.



Не можем и не бива да забравяме хората, отдали толкова много усилия за да бъде създадено дружеството, за да се развие и постига успехи, за да радва зрителите с игра в присъщия си стил, който е разпознаваем дори и днес.



Не сме забравили и не бива да забравяме подвига на хората от едни други времена времена, в които войните, кардиналните политически промени и различни опити за реорганизации не успяват да съсипят любимия клуб. Той устоява! При това без протекции от ведомства и някак си на инат на тогаващните управници.



Не трябва да забравяме и хората, които в новата история на вековния клуб, са подавали ръка, помагайки "Марица" да премине през поредната криза, влюбвали са се в идеите, мястото и хората, ставайки част от историята.



Няма да забравим и треньорите, които възпитаваха и възпитават ценности и морал у децата, превръщайки ги преди всичко в хора с характер, но и в истински футболисти, готови да надскочат себе си, следвайки мечтите си. Научени да се борят, да вярват, да се трудят и да не се отказват мнозина се превърнаха в истински футболни звезди, а един от тях покори световния връх.



Това са героите на "Марица" - знайни и незнайни, но със сигурност обичани и почитани. Не заради имената им, а заради делата им, заради вечната следа, оставили след себе си. Заради любовта им и чистите сърца. Това е техният ден!



Днес времената също са трудни, макар съпоставени с миналото привидно да изглеждат далеч по-спокойни. Вярваме, че единни и все така с чисти сърца, ще продължим по пътя. Ще продължим да сбъдваме мечти! Вярваме, написаха по този повод от ПФК Марица!



ЧЕСТИТИ 104 ГОДИНИ!