Автор: Стойчо Генов

Отборът на Марица (Пловдив) е домакин на Хасково в среща от 25-ия кръг на първенството в Трета лига - Югоизточна група. Двубоят е в събота (21 март) от 15:00 часа на стадиона в квартал “Кършияка".



В състава жълто-сините няма наказани футболисти. В този на гостите са наказани Владислав Узунов и Христо Бойков.



Входът за срещата е с билет от 3 евро, а пенсионери и деца влизат безплатно, уточниха от клуба.



"Подкрепете Марица в поредния домакински мач за полусезона! Очакваме вашата истинска и силна подкрепа! Бъдете с нас, бъдете с Марица! Момчетата го заслужават", написаха по този повод от "жълто-синия" клуб.



Главен съдия на мача ще е Петър Янков от Стара Загора.