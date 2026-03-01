Сподели Сподели
"Марица" победи като гост "Димитровград" с 0:1. Срещата бе от 22 кръг в Трета лига - Югоизточна група и се игра на стадион "Миньор" в Димитровград. "Жълто-сините" доминираха тотално през първата част, контролираха играта и през голяма част от второто полувреме и съвсем заслужено спечелиха, като пропуснаха да направят успеха си по-изразителен

С победата "Марица" скъси дистанцията до лидера "Несебър" до 2 точки.

В 35-ата минута пловдивчани откриха резултата. Лъчезар Михайлов навлезе на скорост по диагонал към наказателното поле и намери отлично Олджай Алиев, който с хубав, параболичен удар отбеляза за 0:1.

В 67-та минута Олджай Алиев изпълни свободен удар от малък ъгъл, но топката премина покрай страничната греда.

Футболистите на "Димитровград" имаха шанс в 78-ата минута, когато Петър Начев излезе напред и предотврати удар на откъснал се срещу него състезател.

В 83-та минута пловдивчани изпуснаха златна възможност да затворят мача с втори гол. Капитанът Веселин Марчев се откъсна сам срещу вратаря, но след удара му топката срещна гредата. Последва удар с глава на Олджай Алиев към вече опразнената врата, кълбото обаче излезе в аут.

"Марица" продължава да заема втората позиция с актив от 48 точки, с две по малко от лидера "Несебър", който завърши 1:1 при гостуването си в Бургас на "Нефтохимик".

В следващия кръг, на 7 март, събота, "Марица" ще бъде домакин именно на състава на "Нефтохимик". Това е и първото домакинство на тима, воден от Борислав Караматев.

МАРИЦА: Петър Начев, Костадин Татаров, Димитър Пройчев, Джошуа Харис, Лъчезар Михайлов, Благовест Данчев, Велиян Видолов (Михаил Митев), Николай Хаджиев, Сашо Лебанов (Димитър Драганов), Веселин Марчев - капитан, Олджай Алиев (Илиян Савов).