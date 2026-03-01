ЗАРЕЖДАНЕ...
Марица доближи върха, преднината на Несебър вече е само 2 точки
С победата "Марица" скъси дистанцията до лидера "Несебър" до 2 точки.
В 35-ата минута пловдивчани откриха резултата. Лъчезар Михайлов навлезе на скорост по диагонал към наказателното поле и намери отлично Олджай Алиев, който с хубав, параболичен удар отбеляза за 0:1.
В 67-та минута Олджай Алиев изпълни свободен удар от малък ъгъл, но топката премина покрай страничната греда.
Футболистите на "Димитровград" имаха шанс в 78-ата минута, когато Петър Начев излезе напред и предотврати удар на откъснал се срещу него състезател.
В 83-та минута пловдивчани изпуснаха златна възможност да затворят мача с втори гол. Капитанът Веселин Марчев се откъсна сам срещу вратаря, но след удара му топката срещна гредата. Последва удар с глава на Олджай Алиев към вече опразнената врата, кълбото обаче излезе в аут.
"Марица" продължава да заема втората позиция с актив от 48 точки, с две по малко от лидера "Несебър", който завърши 1:1 при гостуването си в Бургас на "Нефтохимик".
В следващия кръг, на 7 март, събота, "Марица" ще бъде домакин именно на състава на "Нефтохимик". Това е и първото домакинство на тима, воден от Борислав Караматев.
МАРИЦА: Петър Начев, Костадин Татаров, Димитър Пройчев, Джошуа Харис, Лъчезар Михайлов, Благовест Данчев, Велиян Видолов (Михаил Митев), Николай Хаджиев, Сашо Лебанов (Димитър Драганов), Веселин Марчев - капитан, Олджай Алиев (Илиян Савов).
