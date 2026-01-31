Марица победи втория отбор на Славия на изкуствения терен до ЕГ "Пловдив"

"Марица" победи с 4:2 "Славия" II в контролна среща, която се игра днес на изкуствения терен до Английската гимназия. Двата тима, съставени от млади играчи, изиграха добър мач на доста високо темпо.
Гостите от "Славия", които заемат място в челото на Трета лига - Югозападна група, откриха резултата в началото на мача, възползвайки се от грешка в отбраната на пловдивчани. Николай Минков бе точен за "белите". Олджай Алиев изравни след добри свои действия в наказателното поле. При резултат 1:1 завърши първото полувреме.
Велиян Видолов бе точен за 2:1 десетина минути след подновяването на играта след асистенция на Даниел Спасов. Самият Спасов отбеляза за 3:1 с диагонален удар по въздуха, въпреки намесата на вратаря на "белите".
Десет минути преди края на срещата Георги Алмишев намали на 3:2 с добавака. Секунди преди това Дениз Русев отрази акробатично първоначалния удар.
Крайният резултат бе оформен малко след това. Даниел Спасов изведе с хубав пас напред капитана Веселин Марчев, който на скорост намери перфектно Сашо Лебанов фронтално срещу вратата и новопривлеченият състезател на "Марица" реализира за 4:2 с първия си гол за "жълто-сините".
В приятелската среща участие за водения от Борислав Караматев тим не взеха възстановяващия се от контузия Михаил Митев, Джошуа Харис, който има лека травма, както и Хасан Байрям, който пък е болен.
На 7 февруари "Марица" ще изиграе последната си контрола преди подновяването на шампионата в Трета лига - Югоизточна група. Тогава "жълто-сините" ще гостуват на "Локомотив" II. Срещата ще се проведе на базата на "черно-белите" в ЖК "Тракия" от 13 часа.
МАРИЦА: Петър Начев, Светлозар Джуров, Димитър Пройчев, Даниел Спасов, Лъчезар Михайлов, Благовест Данчев, Велиян Видолов, Николай Хаджиев, Веселин Марчев - капитан, Сашо Лебанов, Олджай Алиев (Дениз Русев, Костадин Татаров, Георги Петков, Илиян Савов, Радослав Мицев, Алекс Богданов)