Спортното министерство отказа да финансира Ботев и Марица по два проекта
Автор: Стойчо Генов 15:20Коментари (0)206
© Plovdiv24.bg
Проектът за ремонт на стадион “Марица", с който Община Пловдив кандидатства пред Министерството на младежта и спорта, не попадна сред класираните проектни предложения, информираха от "жълто-синия" клуб.

Проектът бе по Национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти 2025 г. Нито един пловдивски проект не получи одобрението на министерството по тази програма.

"Все пак изказваме благодарност на хората, които работеха по този проект и оформянето на кандидатурата. Клубът няма да се откаже от своята мечта за реновиране на стадиона и ще продължи да търси други възможности за това. Децата на Пловдив заслужават нормални условия за спорт и ние няма да спрем да се борим за тази кауза", обявиха по този повод от ПФК Марица.

Plovdiv24.bg представя на своите читатели другите три проекта от Пловдив, които НЕ БЯХА класирани:

ПФК "Ботев" - гр. Пловдив - "Футболен комплекс "Никола Шерев – Старика“

Сдр. "Спортен клуб по ФЕХТОВКА – ТРАКИЯ" – гр. Пловдив - "Обновяване на спортна сграда – фитнес, гр. Пловдив“

Сдр. "Спортен куб по борба Локомотив - Пловдив" - "Ремонтни дейности и обновяване спортна зала по борба "Локомотив“

Един от проектите бе класиран като РЕЗЕРВЕН. Той е:

СК "Хеброс – гребане“ - "Обновяване и оборудване на СК "Отдих и култура“ – Гребен олимпийски канал, гр. Пловдив“.
