Спортните новини: Днес (5) | Вчера (12)
Марица разгроми Асеновец като гост и запази второто място в класирането
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:37
©
Марица (Пловдив) разгроми Асеновец (Асеновград) с 5:0 като гост при старта на пролетния дял в Трета лига - Югоизточна група. Мачът на стадион "Шипка" в Асеновград бе решен още до 32-ата минута, когато Олджай Алиев се отличи с хеттрик. Велиян Видолов отбеляза другите две попадения за убедителния успех на жълто-сините.

Новото попълнение Сашо Лебанов записа официален дебют за Марица, като състезателят бе в стартовия състав на тима.

Още в 9-ата минута Олджай Алиев получи дълъг пас от дълбочина, напредна с топката и технично прехвърли вратаря за 0:1.

В 15-та минута Веселин Марчев бе ударен с лакът от Александър Христев в наказателното поле. Състезателят на домакините бе отстранен от игра, а Олджай Алиев реализира отсъената дузпа за 0:2.

Алиев оформи своя хеттрик в 32-ата минута, когато засече на задна греда центриране на Веселин Марчев за 0:3.

Минута преди края на полувремето Велиян Видолов и Олджай Алиев комбинираха по между си, а Видолов се възползва от извеждащото подаване на своя съотборник и отбеляза за 0:4.

Втората част премина при спокойно темпо, като "жълто-сините" контролираха събитията на терена. Пловдивчани имаха още шансове за гол. Веднъж топката бе избита пред голлинията, а вратарят на домакините спаси силен удар на Веселин Марчев от фаул.

В 72-ата минута Велиян Видолов оформи крайното 0:5 с хубав удар от дистанция. В последната минута Олджай Алиев имаше възможност за нов гол, но стреля високо от малък ъгъл.

Така момчетата на треньора Борислав Караматев и неговия екип събраха 45 точки в актива си, заемайки втората позиция. В следващия кръг тимът почива по програма.

Марица игра в състав:

Петър Начев, Костадин Татаров (Даниел Спасов), Димитър Пройчев, Джошуа Харис (Светлозар Джуров), Лъчезар Михайлов, Благовест Данчев (Илиян Савов), Велиян Видолов, Николай Хаджиев, Сашо Лебанов (Димитър Драганов), Веселин Марчев – капитан (Любомир Томов), Олджай Алиев.
