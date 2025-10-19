Марица допусна два бързи гола, но сътвори впечатляващ обрат

© "Марица" постигна трудна победа с 3:2 над "Гигант" (Съединение) в домакинска среща от 13 кръг в Трета лига - Югоизточна група. Победата за "жълто-сините" дойде с обрат, след като още до 13-та минута тимът изоставаше с 0:2 в резултата.



Двата тима изиграха здрав мач с доста положения. Лошият терен затрудни отборите и грешки по време на двубоя не липсваха, но въпреки това той бе интересен.



Треньорският щаб на "Марица" имаше сериозни проблеми около окомплектоването на състава заради липсващи футболисти в отбраната. Даниел Спасов продължава да се възстановява след контузия, с травма е и Джошуа Харис, а Светлозар Джуров бе наказан за този мач. Костадин Татаров също имаше проблеми, но се наложи да бъде използван.



Освен това, през второто полувреме, Олджай Алиев и капитанът Веселин Марчев бяха заменени принудително от юноши. Късата резервна скамейка, на която имаше едва четирима млади полеви играчи, не предлагаше много различни решения за Борислав Караматев и неговия щаб.



Срещата започна лошо за "Марица". В 7-ата минута отбраната допусна меле в наказателното поле, при което веднъж топката бе избита, след това Петър Начев се намеси, но топката отново не бе изчистена и тя остана във владение на гостите. Пак стражът на пловдивчани посрещна двама футболисти на "Гигант", Георги Мавродиев се вряза в него със шпагат, а Христян Казаков отблизо, на празна врата откри.



Наложи се лекарите да оказват помощ на двамата футболисти. Този на гостите бе заменен принудително.



В 13-та минута бившият състезател на "Марица" Венцислав Гюзелев направи 0:2 с хубав удар от дистанция в горния ляв ъгъл.



В края на полувремето маричани направиха нов голям пропуск след два последователни удара към противниковата врата. При първия стражът отрази удара на Олджай Алиев с плонж, а при втория Трифонов не съумя да реализира в опразнената врата.



В 44-ата минута след центриране, вратарят Вълков увисна, а защитник игра с ръка в наказателното си поле, поради което бе отсъдена дузпа. Олджай Алиев изпълни перфектно и намали на 1:2.



В 58-ата минута Видолов намери с дълъг пас Иван Кръстев на десния фланг. Той навлезе в наказателното поле и центрира. Двама футболисти на гостите не успяха да избият, а връхлитащият Георги Трифонов отблизо изравни - 2:2.



Две минути по късно Хрстиян Димитров стреля силно, но топката бе избита със шпагат в корнер. Иван Кръстев изпълни, а Георги Трифонов изкочи на близката греда и с глава прати топката в далечния ъгъл, обръщайки резултата в полза на своя отбор с красив гол за 3:2.



В 87-та минута, след центриране, последва удар с глава. Петър Начев излезе, но улавяйки топката бе изритан през ръката от Агоп Кочиян, който вкара избитата от ръцете на стража топка във вратата. Голът не бе зачетен заради нарушението срещу вратаря Начев, на когото отново се наложи да му бъде оказвана лекарска помощ.



"Марица" заема втората позиция в класирането с 31 точки, на две зад лидера "Несебър" и на 11 пред третия в подреждането. На 25 октомври "жълто-сините" ще гостуват на "Атлетик" в Куклен.



МАРИЦА: Петър Начев, Иван Кръстев, Димитър Пройчев, Лъчезар Михайлов, Костадин Татаров, Благовест Данчев, Велиян Видолов (Хасан Байрям), Христиан Димитров, Олджай Алиев (Николай Хаджиев), Веселин Марчев - капитан (Наско Христев), Георги Трифонов.