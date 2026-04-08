Треньорът на Марица (Пловдив) Борислав Караматев бе наказан днес от Дисциплинарната комисия към Зоналния съвет на БФС, провери Plovdiv24.bg. Младият специалист е със забрана да изпълнява функциите си един мач, като освен това трябва да плати и глоба от 77 евро.

Причината за санкцията на Караматев е оспорване на съдийско решение - неотсъдена дузпа за игра с ръка по време на мача със Созопол, загубен от "жълто-сините" с 1:2 на стадиона в Царево.

По този начин Борислав Караматев няма да бъде на пейката в предстоящия мач срещу Родопа (Смолян).

Ето какво гласи решението на Дисциплинарната комисия:

На основание чл.34(1) 2-4-3 om Дисциплинарния правилник се налага наказание "Забрана да изполнява функция" от името на клуба за 1 среща и финансова санкция в размер на 77 евро на г-н Борислав Караматев - ПФК "Марица 1921" Пловдив.