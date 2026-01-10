ИЗПРАТИ НОВИНА
Честито! Легенда на пловдивския футбол навършва днес 63 години
Автор: Стойчо Генов 14:16Коментари (0)197
© Plovdiv24.bg
Легендата на пловдивския футбол Георги Георгиев - Гецата празнува днес рожден ден. Бившият халф, който в България е играл единствено за Марица, Тракия и ЦСКА, навършва 63 години.

Ето как Гецата бе поздравен от родния си клуб Марица:

Честит рожден ден на легендата Георги Георгиев - Гецата! Нека бъде здрав и много щастлив! Желаем му дълголетие и още много успешни начинания!

Георги Георгиев е юноша на "Марица". Става републикански шампион при децата, през сезон 1976/77, с набор 1963 на "жълто-сините", с треньор Димитър Видинлиев. Играе за мъжкия тим в периода 1980 - 1984 г., записвайки 74 мача зародния си клуб.

Преминава в "Тракия" (Пловдив), където играе 4 години, а след това и в ЦСКА. Печели шампионските титли през 1989 и 1990 година, две Купи на Съветската армия, Суперкупата на страната и достига полуфинал в турнира за КНК.

Пет сезона носи екипа на френския Мюлуз, а в края на състезателната си кариера отново играе за ЦСКА и Марица.

Част е от състава на България по време на незабравимото световно първенство през 1994 година в САЩ. Остава в историята като един от най-техничните български футболисти.

Георги Георгиев е бил треньор, както и президент на родния си клуб "Марица".

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!
