ПФК Марица: Подигравка на Давидов! Беше най-слабият на терена и даде смешна дузпа

© "Марица“ изигра силен мач срещу "Несебър“, но загуби с 0:1 като гост в мач от 16-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група. Единственото попадение на градския стадион в Несебър падна в 18-ата минута след неотсъдена засада и последвала смешна дузпа в полза на домакините, оплакаха се от "жълто-синия" клуб.



Ето как от ПФК Марица описват всичко по-интересно от въпросния двубой:



Мачът се превърна в подигравателен рецитал на "елитния“ съдия Георги Давидов, който бе най-слабият на терена.



Мачът започна по-късно от предвиденото заради закъснение на съдиите.



Първата част беше равностойна с положения и пред двете врати. Домакините имаха две добри положения в началните минути, които не завършиха успешно за тях. В 15-та минута Георги Трифонов бе изведен в добра позиция срещу вратаря, който спаси удара му.



В 18-та минута домакините поведоха от дузпа. При центриране към фланга не бе отсъдена явна двуметрова засада, след което Иван Кръстев посрещна навлизащия в наказателното поле футболист на Несебър, който падна, а елитният съдия Давидов веднага отсъди дузпа. Николай Дросев изпълни хладнокръвно и бе точен.



Веднага след това Олджай Алиев можеше да изравни, но вратарят Мартин Шейтанов се намеси успешно. В 31-та минута отново Георги Трифонов се откъсна на скорост напред след извеждащ пас, преодоля бранител, но в последния момент ударът му бе блокиран от бранител. Капитанът Веселин Марчев също имаше възможност да отбележи, но бе отсъдена засада.



Малко след това удар от фаул за домакините излезе в аут, далеч от целта. В 41-та минута играч на "Несебър" бе неточен отблизо.



През второто полувреме "жълто-сините“ доминираха. Често атаките им обаче бяха прекъсвани с нарушения, а съдията не показа никакво чувство за авантаж. Борбата по терена властваше, а положенията бяха рядкост през първите 20 минути на полувремето.



В 49-та минута, след извършено нарушение срещу играч на "Марица“, играта първо бе оставена да продължи, топката попадна във Веселин Марчев, който напредна на добра позиция, но Давидов спря играта, върна се десетина метра назад, за да покаже жълт картон на Олджай Алиев за реплика.



Последваха обратни фаулове, както и неотсъждане на явни такива. След 60-та минута натискът на "жълто-сините“ се засили. В 61-та минута грубо нарушение срещу Видолов – влизане с бутноните напред и удар под коляното, бе санкционирано само със жълт картон, а съдията си позволи подигравателен коментар към пловдивчани по повод на решението си.



В 68-та минута страхотен удар на Велиян Видолов бе спасен от вратаря на домакините Шейтанов. Малко след това Иван Кръстев от фаул стреля в долния ляв ъгъл, но стражът на "Несебър“ отново спаси.



В 75-та минута пловдивчани отбелязаха при меле в наказателното поле, но още преди удара бе отсъден фаул в атака. В 78-та минута чудесна акция на "Марица“ през центъра бе продължена към Велиян Видолов, който се озова срещу вратаря Шейтанов, но младият футболист на пловдивчани не съумя да отбележи. Домакините също се отчетоха с пропуск отблизо при едва първото си положение за втората част в 80-та минута.



До края на мача маричани действаха предимно с центрирания и рискуваха повече. Реферът подмина и двоен удар за задържане на топката в ръцете на вратаря Шейтанов, който държа топката 12-13 секунди, доста повече от разрешеното време. Давидов обаче дори не отброяваше това време.



Напрежението се задържа пред вратата на домакините, но въпреки че надиграха противника си през второто полувреме, играчите на "Марица“ не успяха да стигнат до изравнително попадение.



Пропиляните положения пред противниковата врата са основната причина за загубата в Несебър, но съдийството в този мач повлия пряко и на играта и на резултата, което няма как да не бъде отбелязано.



След този двубой "Марица“ заема втората позиция в класирането с актив от 37 точки. За "жълто-сините“ следва двубой срещу "Спартак“ за Купата на АФЛ в сряда. На 15 ноември тимът приема "Ямбол“ в пореден шампионатен мач.



МАРИЦА: Петър Начев, Костадин Татаров, Димитър Пройчев (Михаил Митев), Лъчезар Михайлов (Джошуа Харис), Иван Кръстев (Даниел Спасов), Христиан Димитров (Николай Хаджев), Велиян Видолов, Благовест Данчев, Веселин Марчев – капитан, Олджай Алиев (Наско Христев), Георги Трифонов.



РЕЗЕРВИ: Дениз Русев, Димчо Айвазов, Джошуа Харис, Светлозар Джуров, Николай Хаджиев, Наско Христев, Даниел Спасов, Михаил Митев.



Ст. треньор: Борислав Караматев