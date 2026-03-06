ЗАРЕЖДАНЕ...
Избраха Благовест Данчев за Футболист №1 на Марица за 2025 година
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Своеобразната класация бе изключително оспорвана, а разликите – минимални. Данчев бе сред футболистите, показали най-голямо постоянство, а ролята му в тима е особено важна. Челната тройка се допълва от Олджай Алиев и капитана Веселин Марчев.
Номинации още получиха вратарят Петър Начев, Димитър Пройчев, Михаил Митев, Костадин Татаров и Велиян Видолов.
Именно Велиян Видолов бе избран за най-перспективен млад играч. С голяма преднина той застава на първото място в тази категория. Топ 3 допълват Лъчезар Михайлов и Джошуа Харис. Останалите играчи, които получиха номинации, са Светлозар Джуров, Илиян Савов, Дениз Русев, Николай Хаджиев, Иван Кръстев и Хасан Байрям.
В анкетата участваха всички действащи футболисти на Марица, които са били част от тима през изминалата 2025 година и които са взели участие в поне 1/3 от мачовете на своя отбор, уточниха "жълто-сините".
Призовете на победителите ще бъдат връчени преди начлото на първия за годината домакински двубой срещу Нефтохимик, който ще се играе в събота, 7 март, от 15 часа, на стадион "Марица".
Още по темата
/
Още от категорията
/
Легенда на Локо след 0:5: Трудно се преглъща, но да стиснем зъби и да продължим напред! Пълна подкрепа за отбора и треньора!
09:05
Хиляди в Германия станаха свидетели на инцидент, идентичен с този от прекратеното пловдивско дерби
05.03
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.