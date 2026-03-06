Сподели Сподели
Благовест Данчев бе избран за футболист на годината на Марица за 2025 година, съобщиха от клуба. Той събра най-много гласове в традиционната анкета, в която участваха треньорите от спортно-техническия щаб на отбора, представители на ръководството на клуба, както и на пресслужбата на "жълто-сините“.

Своеобразната класация бе изключително оспорвана, а разликите – минимални. Данчев бе сред футболистите, показали най-голямо постоянство, а ролята му в тима е особено важна. Челната тройка се допълва от Олджай Алиев и капитана Веселин Марчев.

Номинации още получиха вратарят Петър Начев, Димитър Пройчев, Михаил Митев, Костадин Татаров и Велиян Видолов.

Именно Велиян Видолов бе избран за най-перспективен млад играч. С голяма преднина той застава на първото място в тази категория. Топ 3 допълват Лъчезар Михайлов и Джошуа Харис. Останалите играчи, които получиха номинации, са Светлозар Джуров, Илиян Савов, Дениз Русев, Николай Хаджиев, Иван Кръстев и Хасан Байрям.

В анкетата участваха всички действащи футболисти на Марица, които са били част от тима през изминалата 2025 година и които са взели участие в поне 1/3 от мачовете на своя отбор, уточниха "жълто-сините".

Призовете на победителите ще бъдат връчени преди начлото на първия за годината домакински двубой срещу Нефтохимик, който ще се играе в събота, 7 март, от 15 часа, на стадион "Марица".