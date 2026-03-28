Грозни сцени след последния съдийски сигнал белязаха регионалното дерби между отборите на Секирово (Раковски) и Марица (Пловдив). Двубоят бе от 26-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група и завърши 1:0 за "жълто-сините" на стадион "Петър Парчевич" в Раковски. Веднага, след като главният съдия Апостол Иванов от Пловдив свири край на срещата, привърженик на домакините от Секирово нахлу на терена и влезе в пререкания с футболиста на Марица Джошуа Харис.
В същото време прибиращият се към съблекалнята вратар на пловдивчани Петър Начев отговори на обидите към него и бе замерен с бутилка. Футболисти и служители на домакините се намесиха и ситуацията се успокои, уточниха от ПФК Марица.
По-късно обаче бе счупено и стъклото на автобуса на Марица, за което бяха уведомени както органите на реда, така и дежурният делегат на двубоя Любен Жилков, който е бивш вратар на Локомотив (Пловдив).
Единственото попадение в мача падна в 42-ата минута и бе реализирано от Николай Хаджиев. Той се възползва от подаване на Олджай Алиев и с хубав диагонален шут насочи топката в мрежата за 0:1.
С успеха Марица запази втората позиция във временното класиране с актив от 58 точки. В следващия кръг възпитаниците на треньора Борислав Караматев посрещат СФК Раковски на 1 април от 17 часа на стадион "Марица".
Още по темата
/
Още от Футбол
/
