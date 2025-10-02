ИЗПРАТИ НОВИНА
Марица вкара 4 гола за 18 минути в Смолян и запази първото място в класирането
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:57Коментари (0)336
©
Марица (Пловдив) постигна убедителен успех с 4:1 като гост на Родопа (Смолян) в мач от междинния 10-и кръг в Трета лига - Югоизточна група. Жълто-сините отбелязаха 4 попадения в първите 18 минути и така убиха интригата в двубоя.

Още във 2-ата минута капитанът Веселин Марчев се възползва от изненадваща грешка на вратаря на Родопа Алекс Василев, който се размина с топката. Марчев овладя и на празна врата реализира за 0:1.

Веднага след изпълнението на центъра топката бе отнета и последва атака на пловдивчани. След комбинация кълбото стигна до Георги Трифонов, който изведе сам срещу вратаря Велиян Видолов, а младият състезател удвои резултата.

В 8-ата минута излезлият напред вратар на Марица Петър Начев овладя върната към него топка на около 10 метра пред наказателното си поле и със силен пас намери Георги Трифонов на върха на атаката. Нападателят се озова сам срещу вратаря, финтира го и покачи на 0:3.

В 15-ата минута непокритият Даниел Кутев намали на 1:3 с глава след центриране.

Само две минути по-късно Олджай Алиев изведе отлично Велиян Видолов, който с плътен удар покрай вратаря прати топката в близкия ъгъл за 1:4.

Втората част премина в спокойно темпо, като "жълто-сините" пропуснаха 3-4 отлични голови ситуации.

Марица продължава да бъде водач в класирането с актив от 25 точки, без допусната загуба до момента. В събота възпитаниците на Борислав Караматев и неговия екип ще посрещнат Левски (Карлово) в среща от 11-ия кръг на първенството. Мачът е от 16 часа на стадион "Марица".

Марица игра в състав:

Петър Начев, Костадин Татаров, Димитър Пройчев, Джошуа Харис, Лъчезар Михайлов (Христиан Димитров), Благовест Данчев, Велиян Видолов (Светлозар Джуров), Николай Хаджиев (Иван Кръстев), Веселин Марчев - капитан, Олджай Алиев (Наско Христев), Георги Трифонов (Хасан Байрям).

Треньор: Борислав Караматев
