|Спартак Пловдив стартира ударно зимната си селекция
Ръководството на Спартак (Пловдив) започна ударно зимната селекция в отбора. От "синьо-белия" клуб обявиха привличането на нападателя Тодор Тодоров и вратаря Алекс Василев.
Ето как новите попълнения бяха представени от ПФК Спартак Пловдив:
Спартак Пловдив с гордост обявява завръщането на своя бивш нападател Тодор Тодоров!
Тодор е истинска легенда в Югоизточната Трета лига, като завърши сезон 2023-2024 като най-резултатен футболист на лигата, носейки много голове и емоции за отбора!
Сега той отново се присъединява към редиците на Спартак, готов да донесе своя талант, опит и голов нюх на нашия отбор. Очакваме заедно нови победи, красив футбол и много голове!
Добре дошъл обратно в Спартак, Тодор!
Радваме се да обявим, че вратарят Алекс Василев официално се завръща в Спартак Пловдив! Алекс е юноша на нашия клуб и идва при нас от Родопа Смолян, готов да брани нашата врата и да помогне на отбора да постигне целите си този сезон.
Връщането на Алекс е важен момент за нас – той познава духа на Спартак и знае какво означава да носиш нашата емблема на гърдите. С нетърпение очакваме вълнуващи мачове и запомнящи се спасявания под рамката!
Нека всички заедно посрещнем Алекс с аплодисменти и подкрепа – Добре дошъл обратно в Спартак, Алекс!
