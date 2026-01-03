ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спартак Пловдив стартира ударно зимната си селекция
Автор: Стойчо Генов 13:33Коментари (0)82
©
Ръководството на Спартак (Пловдив) започна ударно зимната селекция в отбора. От "синьо-белия" клуб обявиха привличането на нападателя Тодор Тодоров и вратаря Алекс Василев.

Ето как новите попълнения бяха представени от ПФК Спартак Пловдив:

Спартак Пловдив с гордост обявява завръщането на своя бивш нападател Тодор Тодоров!

Тодор е истинска легенда в Югоизточната Трета лига, като завърши сезон 2023-2024 като най-резултатен футболист на лигата, носейки много голове и емоции за отбора!

Сега той отново се присъединява към редиците на Спартак, готов да донесе своя талант, опит и голов нюх на нашия отбор. Очакваме заедно нови победи, красив футбол и много голове!

Добре дошъл обратно в Спартак, Тодор!

Радваме се да обявим, че вратарят Алекс Василев официално се завръща в Спартак Пловдив! Алекс е юноша на нашия клуб и идва при нас от Родопа Смолян, готов да брани нашата врата и да помогне на отбора да постигне целите си този сезон.

Връщането на Алекс е важен момент за нас – той познава духа на Спартак и знае какво означава да носиш нашата емблема на гърдите. С нетърпение очакваме вълнуващи мачове и запомнящи се спасявания под рамката!

Нека всички заедно посрещнем Алекс с аплодисменти и подкрепа – Добре дошъл обратно в Спартак, Алекс!
Още по темата: общо новини по темата: 85
29.12.2025
18.12.2025
16.12.2025
11.12.2025
10.12.2025
08.12.2025
предишна страница [ 1/15 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Играл в четирите пловдивски клуба напусна Спартак и бе представен от "секирите"
 Спартак (Пловдив) обяви раздяла с трима от своите футболисти
»
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: