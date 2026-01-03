Спартак Пловдив стартира ударно зимната си селекция

© Ръководството на Спартак (Пловдив) започна ударно зимната селекция в отбора. От "синьо-белия" клуб обявиха привличането на нападателя Тодор Тодоров и вратаря Алекс Василев.



Ето как новите попълнения бяха представени от ПФК Спартак Пловдив:



Спартак Пловдив с гордост обявява завръщането на своя бивш нападател Тодор Тодоров!



Тодор е истинска легенда в Югоизточната Трета лига, като завърши сезон 2023-2024 като най-резултатен футболист на лигата, носейки много голове и емоции за отбора!



Сега той отново се присъединява към редиците на Спартак, готов да донесе своя талант, опит и голов нюх на нашия отбор. Очакваме заедно нови победи, красив футбол и много голове!



Добре дошъл обратно в Спартак, Тодор!



Радваме се да обявим, че вратарят Алекс Василев официално се завръща в Спартак Пловдив! Алекс е юноша на нашия клуб и идва при нас от Родопа Смолян, готов да брани нашата врата и да помогне на отбора да постигне целите си този сезон.



Връщането на Алекс е важен момент за нас – той познава духа на Спартак и знае какво означава да носиш нашата емблема на гърдите. С нетърпение очакваме вълнуващи мачове и запомнящи се спасявания под рамката!



Нека всички заедно посрещнем Алекс с аплодисменти и подкрепа – Добре дошъл обратно в Спартак, Алекс!