70 години от първия голям финал на Спартак, игран пред 32 000 зрители в София

© Днес се навършват седем десетилетия от първото участие на Спартак (Пловдив) във финал за Купата на Съветската армия. На 11 декември 1955 година синьо-белите се изправят срещу гранда ЦДНА пред 32 000 зрители в София.



Домакините повеждат с 2:0 след две бързи попадения на Димитър Миланов в 7-ата и 29-ата минута. В края на първото полувреме Михал Душев намалява преднината, а в 60-ата минута Димитър Дешев се разписва за 2:2.



Така завършва редовното време, но в продълженията силите на спартаклии са на изчерпване и те допускат още 3 гола, отбелязани от Панайот Панайотов (97 и 113) и Димитър Миланов (108).



Спартак (Пловдив) играе този финал в състав:



Никола Дамянов, Иван Иванов, Атанас Манолов, Иван Манолов, Божидар Митков, Димитър Кръстев, Тодор Диев (капитан), Георги Фурнаджиев, Михал Душев, Димитър Дешев, Иван Барбов.



"Само три години по-късно обаче идва големият реванш – Спартак отстранява ЦДНА на полуфинал и продължава към историческия първи трофей през 1958 година. История, която ни напомня какво означава да се бориш, да падаш и да се изправяш отново", написа по този повод фенската страница на "гладиаторите" във Фейсбук.



Б.р. снимката към материала е на отборът, спечелил националната купа през 1958 година.