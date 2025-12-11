ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
70 години от първия голям финал на Спартак, игран пред 32 000 зрители в София
Автор: Стойчо Генов 16:58Коментари (0)345
©
Днес се навършват седем десетилетия от първото участие на Спартак (Пловдив) във финал за Купата на Съветската армия. На 11 декември 1955 година синьо-белите се изправят срещу гранда ЦДНА пред 32 000 зрители в София.

Домакините повеждат с 2:0 след две бързи попадения на Димитър Миланов в 7-ата и 29-ата минута. В края на първото полувреме Михал Душев намалява преднината, а в 60-ата минута Димитър Дешев се разписва за 2:2.

Така завършва редовното време, но в продълженията силите на спартаклии са на изчерпване и те допускат още 3 гола, отбелязани от Панайот Панайотов (97 и 113) и Димитър Миланов (108).

Спартак (Пловдив) играе този финал в състав:

Никола Дамянов, Иван Иванов, Атанас Манолов, Иван Манолов, Божидар Митков, Димитър Кръстев, Тодор Диев (капитан), Георги Фурнаджиев, Михал Душев, Димитър Дешев, Иван Барбов.

"Само три години по-късно обаче идва големият реванш – Спартак отстранява ЦДНА на полуфинал и продължава към историческия първи трофей през 1958 година. История, която ни напомня какво означава да се бориш, да падаш и да се изправяш отново", написа по този повод фенската страница на "гладиаторите" във Фейсбук.

Б.р. снимката към материала е на отборът, спечелил националната купа през 1958 година.
Още по темата: общо новини по темата: 81
10.12.2025
08.12.2025
03.12.2025
02.12.2025
30.11.2025
27.11.2025
предишна страница [ 1/14 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Спартак потвърди 5 контроли по време на зимната подготовка
 ПФК Спартак също реагира на фалшивата новина за Денис Хасан
 ПФК Марица опроверга медийни фантазии за изпълнителния директор на Спартак
 ПФК Спартак: Всеки скандиран вик, всяко развято знаме ни даваше увереност
 Собственикът на Спартак: Поставени сме пред неравни условия! Моля общината да осигури средства за терена
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: