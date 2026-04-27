Ръководството на Спартак (Пловдив) направи любопитен коментар, след като отборът записа втора поредна загуба в първенството. "Гладиаторите" отстъпиха на Левски (Карлово) с 1:3 в двубой от 31-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група, който се игра на градския стадион "Пловдив“.

"Въпреки подкрепата от трибуните, отборът не успя да наложи играта си и да стигне до по-добър резултат. След този мач Спартак ще трябва бързо да се съвземе и да насочи усилията си към следващите срещи. Вярваме, че отборът има сили да се върне на победния път", написаха от ПФК Спартак в официалната си клубна страница във Фейсбук.

Тодор Тодоров (21) реалицира единсгтвеното попадение за Спартак, а за гостите от Карлово точни бяха Свилен Щерев (4), Васил Църцев (45) и Милен Танев (88).

Синьо-белите заемат 10-о място във временното класиране с актив от 42 точки. В следващия кръг Спартак гостува на Марица (Милево) в сряда (29 април) от 17,00 часа.