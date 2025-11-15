ИЗПРАТИ НОВИНА
Честито! Спартак (Пловдив) става днес на 78 години!
Автор: Стойчо Генов 09:32Коментари (0)171
©
На днешния ден преди 78 години се ражда легендата Спартак Пловдив!

На 15 ноември 1947 г. обединението на два пловдивски клуба – “Левски" (Пловдив) и “Ударник" приема ново име. Така се ражда “Спартак" Пловдив, който бързо се превръща в символ на борбеност, пловдивски дух и непримиримост.

През годините Спартак преминава през възходи и изпитания — успехи в елита, обединения, възстановяване и ново начало. Но едно не се променя: любовта на феновете, които пазят жив духа на "гладиаторите“ и знаят, че това е повече от клуб, написаха в своята официална страница привържениците на Спартак.

"Днес, 78 години по-късно, ние продължаваме историята – на различен терен, с различна емблема, но със същата вяра в бъдещето и уважение към историята!

А следобед от 14:30 на Спортен комплекс Спартак нашите момчета ще излязат срещу Несебър – с желание да отпразнуват годишнината по най-добрия начин: с победа", допълниха още феновете на "гладиаторите".

Повече за историята на Спартак (Пловдив) може да прочетете тук!
