ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (2) | Вчера (20)
Честито! Единственият футболист, играл за 4-те пловдивски клуба в "А" група, празнува днес
Автор: Стойчо Генов 08:58Коментари (3)713
©
Една от знаковите фигури на пловдивския футбол празнува днес рожден ден! Стана въпрос за Михаил Георгиев, който е единственият, играл за в четирите пловдивски отбора в елитната "А“ група – Спартак, Ботев, Локомотив и Марица. 

Бившият халф навършва днес 79 години.

Михаил Георгиев играе три сезона в мъжкия отбор на Спартак, преди закриването, включително и паметните мачове срещу Бенфика!

След активната си кариера продължава да бъде свързан с клуба – като треньор и ръководител след възстановяването на Спартак Пловдив, оставайки част от спомените на феновете и до днес. 

"Пожелаваме му здраве, енергия и още дълги години сред футбола, който обича! Честит празник, Мишо!", написа по този повод сайтът на привържениците на Спартак.

Михаил Георгиев е юноша на Спартак, където стартира неговата кариера. През 1967 година при обединението между Ботев и Спартак той става един от тримата играчи на Спартак заедно с Христо Дишков и Тобия Момин, които преминават в Ботев и през сезон 1967-1968 записва 5 мача и вкарва един гол. След това преминава в Локомотив един сезон.

През сезон 1970-1971 е в отбора на Марица в елита и записва 30 мача, в които вкарва три попадения. Завръща се в Локомотив, където става основен играч и играе в 125 мача във всички турнири и отбелязва осем гола в периода 1968-1969 и 1972-1977.

Екипът на Plovdiv24.bg също честити рождения ден на Михаил Георгиев, като му пожелава здраве и още щастливи дни с близки и приятели!
Още по темата: общо новини по темата: 62
26.10.2025
24.10.2025
23.10.2025
23.10.2025
23.10.2025
07.10.2025
предишна страница [ 1/11 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Жив и здрав да е. Обаче не е единственият футболист, играл за 4-те пловдивски отбора.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Пловдив ще е домакин на етап от едно от най-великите колоездачни състезания в света
 Шапки долу!
 Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Берое през сезона
 Локо Пловдив остана трети, Лудогорец инкасира 5 гола, но се спаси от невиждан резил
 Ботевистите изкупиха за 4 дни всичките 1300 билета за дербито
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: