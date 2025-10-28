Честито! Единственият футболист, играл за 4-те пловдивски клуба в "А" група, празнува днес

© Една от знаковите фигури на пловдивския футбол празнува днес рожден ден! Стана въпрос за Михаил Георгиев, който е единственият, играл за в четирите пловдивски отбора в елитната "А“ група – Спартак, Ботев, Локомотив и Марица.



Бившият халф навършва днес 79 години.



Михаил Георгиев играе три сезона в мъжкия отбор на Спартак, преди закриването, включително и паметните мачове срещу Бенфика!



След активната си кариера продължава да бъде свързан с клуба – като треньор и ръководител след възстановяването на Спартак Пловдив, оставайки част от спомените на феновете и до днес.



"Пожелаваме му здраве, енергия и още дълги години сред футбола, който обича! Честит празник, Мишо!", написа по този повод сайтът на привържениците на Спартак.



Михаил Георгиев е юноша на Спартак, където стартира неговата кариера. През 1967 година при обединението между Ботев и Спартак той става един от тримата играчи на Спартак заедно с Христо Дишков и Тобия Момин, които преминават в Ботев и през сезон 1967-1968 записва 5 мача и вкарва един гол. След това преминава в Локомотив един сезон.



През сезон 1970-1971 е в отбора на Марица в елита и записва 30 мача, в които вкарва три попадения. Завръща се в Локомотив, където става основен играч и играе в 125 мача във всички турнири и отбелязва осем гола в периода 1968-1969 и 1972-1977.



Екипът на Plovdiv24.bg също честити рождения ден на Михаил Георгиев, като му пожелава здраве и още щастливи дни с близки и приятели!