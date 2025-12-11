© виж галерията Започнаха строителните дейности по оформянето на музейното пространство на стадион "Локомотив". Помещението е под Трибуна Бесика. Новината съобщиха от Фондация "100 години Локомотив Пловдив", която организира вековния юбилей на "черно-белия" клуб.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на фондацията:



Локомотивци,



С огромна радост ви съобщаваме, че строителните дейности по оформянето на музейното пространство на Лаута вече започнаха. Скоро славната история на нашия клуб ще има своя достоен дом!



Припомняме, че първоначално музеят ще бъде представен в Галерия "Пловдив 2019“, където голямата изложба ще бъде открита тържествено на 16 април и ще продължи до 25 април включително. Програмата ще бъде наситена със съпътстващи събития още от първия ден.



След това всички купи, постаменти, инсталации, артефакти и експонати ще заемат своите места според проекта за обновеното пространство под трибуна "Бесика“.



Бихме желали да споделим, че близо половината от набраната до момента сума вече е разпределена по основните проекти: филм, фотоалбум, музей и изложба. Обръщаме се към всички, които желаят да подкрепят Фондацията, но досега не са намерили време, стимул или повод - сега е моментът! Вашата помощ е безценна.



Можете да подкрепите Фондация "100 години Локомотив Пловдив" като направите своето дарение на следната сметка:



Фондация “100 години Локомотив Пловдив"



IBAN: BG26UBBS80021069112450



Основание: Дарение