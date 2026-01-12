Представят дългоочакваната биографична книга на легендата Христо Бонев

© Фондация "100 години Локомотив Пловдив“, която организира вековния юбилей на "черно-белия" клуб, ще представи официално дългоочакваната биографична книга на Футболист №1 на Пловдив за ХХ век Христо Бонев. Това ще стане на пресконференция, която ще се проведе на 4 февруари от 18.00 часа в зала "Евмолпия" на хотел "Double Tree" by Hilton.



Изданието "Осмото тепе“, написано от Дончо Донев и издадено от издателство "Жанет 45“, е поклон пред една легенда и пред цялата история на клуба, обявиха от Фондация "100 години Локомотив Пловдив".



Plovdiv24.bg публикува без редакторсщка намеса официалното съобщение на "черно-бялата" организация:



Приятели,



2026 година е исторически момент за цялата черно-бяла общност. Година, в която отбелязваме 100 години от създаването на Локомотив Пловдив - век история, емоции и незабравими моменти.



Време е да открехнем вратите към събитията, които предстоят, и да споделим с вас как ще изглежда юбилейната година в събития и инициативи.



По време на пресконференцията Фондация "100 години Локомотив Пловдив“ ще представи официално и дългоочакваната книга за най-великия пловдивски футболист - Христо Бонев. Изданието "Осмото тепе“, написано от Дончо Донев и издадено от издателство "Жанет 45“, е поклон пред една легенда и пред цялата история на клуба.



Специален гост на събитието ще бъде самият Христо Бонев, който ще присъства лично на представянето. Всички желаещи ще имат възможност да закупят книгата на място и да получат личен автограф от легендата на Локомотив Пловдив.



Дата и час: 04.02.2026, 18.00ч.



Място: Зала "Евмолпия", хотел "Double Tree" by Hilton



Основни теми на пресконференцията:



● Представяне на книгата "Осмото тепе“, посветена на Христо Бонев



● Събитията и инициативите, планирани по повод 100-годишния юбилей на Локомотив Пловдив



Очакваме всички приятели на Локомотив, представители на медиите и футболната общественост, за да поставим заедно началото на една незабравима юбилейна година!