Грандиозен концерт на Античния театър за 100 години Локомотив Пловдив! Билетите са от 26 до 100 евро
Повече подробности около събитието дадоха днес от Фондация "100 години Локомотив Пловдив", която организира всички прояви около празника на "черно-белия" клуб.
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на фондацията:
100 ГОДИНИ ВОЛЯ. 100 ГОДИНИ ДОБЛЕСТ. 100 ГОДИНИ ТРУД!
На 29 юни, под небето на древния Пловдив, вековната история на нашия любим клуб ще оживее по начин, който никой не е виждал досега. Античен театър ще се превърне в храм на черно-бялата идея, където минало, настояще и бъдеще ще се слеят в един незабравим спектакъл.
Какво ви очаква под звездите? Подготвили сме преживяване, което ще разтърси сетивата ви и ще остане в историята:
Симфоничната мощ на Пловдивската филхармония и хора на операта ще дадат нов, величествен облик на нашите
Духът на Пловдив ще пресъздадат Танцова група "Пловдивъ“ като пренесат ритъма на града и енергията на черно-бялата история върху древната сцена.
Гвоздеят на вечерта безспорно ще са рок гигантите от Б.Т.Р. в уникална и мащабна колаборация със симфоничния оркестър.
Това е само малка част от магията, която сме подготвили... Останалите изненади ще разберете само, ако сте там. Защото това не е просто концерт, а нашият вековен юбилей, изпълнен с много символика, емоция и гордост!
БИЛЕТИТЕ ВЕЧЕ СА В ПРОДАЖБА! Може да ги намерите само тук, както и в партньорската им мрежа. Местата в Античния театър са ограничени, а интересът е исторически. Не позволявайте на вековния празник да премине без вас!
Нека Пловдив разбере, че черното и бялото са цветовете на вечността!
/
Приятни емоции и бурни аплодисменти при представянето на биографичната книга за Христо Бонев "Осмото тепе"
04.02
