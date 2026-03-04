С грандиозен концерт на Античния театър ще бъде отбелязан вековният юбилей на футболен клуб Локомотив Пловдив. Билетите са на цени от 26 до 100 евро и вече се продават.Повече подробности около събитието дадоха днес от Фондация "100 години Локомотив Пловдив", която организира всички прояви около празника на "черно-белия" клуб.публикува без редакторска намеса официалното съобщение на фондацията:100 ГОДИНИ ВОЛЯ. 100 ГОДИНИ ДОБЛЕСТ. 100 ГОДИНИ ТРУД!На 29 юни, под небето на древния Пловдив, вековната история на нашия любим клуб ще оживее по начин, който никой не е виждал досега. Античен театър ще се превърне в храм на черно-бялата идея, където минало, настояще и бъдеще ще се слеят в един незабравим спектакъл.Какво ви очаква под звездите? Подготвили сме преживяване, което ще разтърси сетивата ви и ще остане в историята:Симфоничната мощ на Пловдивската филхармония и хора на операта ще дадат нов, величествен облик на нашитеДухът на Пловдив ще пресъздадат Танцова група "Пловдивъ“ като пренесат ритъма на града и енергията на черно-бялата история върху древната сцена.Гвоздеят на вечерта безспорно ще са рок гигантите от Б.Т.Р. в уникална и мащабна колаборация със симфоничния оркестър.Това е само малка част от магията, която сме подготвили... Останалите изненади ще разберете само, ако сте там. Защото това не е просто концерт, а нашият вековен юбилей, изпълнен с много символика, емоция и гордост!БИЛЕТИТЕ ВЕЧЕ СА В ПРОДАЖБА! Може да ги, както и в партньорската им мрежа. Местата в Античния театър са ограничени, а интересът е исторически. Не позволявайте на вековния празник да премине без вас!Нека Пловдив разбере, че черното и бялото са цветовете на вечността!