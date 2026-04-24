Пощенско-филателно издание на тема "100 години Локомотив Пловдив" бе валидирано днес в Пловдив. Това стана на официална церемония в Изложбена зала "2019“ на Градската художествена галерия. Събитието бе организирано от Фондация "100 години Локомотив Пловдив", която основно работи по отбелязване на вековния юбилей на "черно-белия" футболен клуб. ​В церемонията участваха зам.-кметът на Пловдив Пламен Панов, представителят на Областна пощенска станция на "Български пощи“ Елена Кабакова авторът на изданието Георги Георгиев и председателят на фенклуба на Локомотив Пловдив Атанас Нейков, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

"На пръв поглед валидирането на пощенската марка е един малък акт, но това е нещо изключително и много голямо. Тази марка ще носи историята, паметта и емоцията на един 100-годишен клуб, както и на всички поколения фенове, които са били неотлъчно и продължават да са до него. Ще разказва историята на Локомотив далеч извън пределите на града и на страната ни", заяви Атанас Нейков.

След това думата взе и зам.-кметът на Пловдив по културата Пламен Панов.

"Аз съм щастлив, че сме заедно тук. Макар, че отговарям за културата, самият аз съм страстен почитател на футбола и с огромно удоволствие следя изявите на Локомотив Пловдив като най-силния и хубав пловдивски отбор, който аз подкрепям. Днешното събитие ясно подчертава значимостта на един от стълбовете на културната и спортната история на нашия град – именно футболен клуб Локомотив. Тези 100 години са 100 години на слава, емоции и гордост и с валидирането на тази марка ние правим ясна равносметка за огромните успехи и отпечатъци в историята на Пловдив, които Локомотив Пловдив оставя, но и разбира се поглед в бъдещето напред", каза Пламен Панов.