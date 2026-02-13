Целта е 250 000 евро! Локомотивска фондация направи отчет за последния месец

© Фондация "100 години Локомотив Пловдив", която организира вековния юбилей на "черно-белия" клуб, представи отчет на постъпилите дарения за последния един месец (период 09.01.2026 г. - 09.02.2026 г.).



Припомняме, че крайната цел на организацията е да се съберат 250 000 евро.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Фондация "100 години Локомотив Пловдив":



Отчет за периода 09.01.2026 г. – 09.02.2026 г.



Фондация "100 години Локомотив Пловдив“ представя отчет за постъпилите средства за посочения период.



Постъпления:



●Дарения (банков път): 3570,80 €



●ПОС терминал: 378,42 €



●Приходи от артикули: 1 110,45 €



●Дарителски кутии: 280,00€



●Търгове на Фенклуб Локомотив Пловдив (постъпили като дарение): 840,00 €



●Revolut: 484,00 €



Общо постъпления: 6 664,00 €



Благодарим на всички локомотивци за доверието!



Заедно продължаваме да пазим и развиваме историята на Локомотив Пловдив!



Можете да подкрепите Фондация "100 години Локомотив Пловдив“ по следните начини:



Банков превод:



Фондация "100 години Локомотив Пловдив“



IBAN: BG26UBBS80021069112450



Основание: Дарение



Revolut: @lpfc100