Целта е 250 000 евро! Локомотивска фондация направи отчет за последния месец

Фондация "100 години Локомотив Пловдив", която организира вековния юбилей на "черно-белия" клуб, представи отчет на постъпилите дарения за последния един месец (период 09.01.2026 г. - 09.02.2026 г.).
Припомняме, че крайната цел на организацията е да се съберат 250 000 евро.
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Фондация "100 години Локомотив Пловдив":
Отчет за периода 09.01.2026 г. – 09.02.2026 г.
Фондация "100 години Локомотив Пловдив“ представя отчет за постъпилите средства за посочения период.
Постъпления:
●Дарения (банков път): 3570,80 €
●ПОС терминал: 378,42 €
●Приходи от артикули: 1 110,45 €
●Дарителски кутии: 280,00€
●Търгове на Фенклуб Локомотив Пловдив (постъпили като дарение): 840,00 €
●Revolut: 484,00 €
Общо постъпления: 6 664,00 €
Благодарим на всички локомотивци за доверието!
Заедно продължаваме да пазим и развиваме историята на Локомотив Пловдив!
Можете да подкрепите Фондация "100 години Локомотив Пловдив“ по следните начини:
Банков превод:
Фондация "100 години Локомотив Пловдив“
IBAN: BG26UBBS80021069112450
Основание: Дарение
Revolut: @lpfc100