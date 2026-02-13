ИЗПРАТИ НОВИНА
Целта е 250 000 евро! Локомотивска фондация направи отчет за последния месец
Автор: Стойчо Генов 10:37Коментари (0)141
©
Фондация "100 години Локомотив Пловдив", която организира вековния юбилей на "черно-белия" клуб, представи отчет на постъпилите дарения за последния един месец (период 09.01.2026 г. - 09.02.2026 г.).

Припомняме, че крайната цел на организацията е да се съберат 250 000 евро.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Фондация "100 години Локомотив Пловдив":

Отчет за периода 09.01.2026 г. – 09.02.2026 г.

Фондация "100 години Локомотив Пловдив“ представя отчет за постъпилите средства за посочения период.

Постъпления:

●Дарения (банков път): 3570,80 €

●ПОС терминал: 378,42 €

●Приходи от артикули: 1 110,45 €

●Дарителски кутии: 280,00€

●Търгове на Фенклуб Локомотив Пловдив (постъпили като дарение): 840,00 €

●Revolut: 484,00 €

Общо постъпления: 6 664,00 €

Благодарим на всички локомотивци за доверието!

Заедно продължаваме да пазим и развиваме историята на Локомотив Пловдив!

Можете да подкрепите Фондация "100 години Локомотив Пловдив“ по следните начини:

Банков превод:

Фондация "100 години Локомотив Пловдив“

IBAN: BG26UBBS80021069112450

Основание: Дарение

Revolut: @lpfc100
Статистика: