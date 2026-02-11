ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (5) | Вчера (14)
Григор Димитров почувства болки във врата, допусна обрат срещу 21-годишен американец
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:39Коментари (2)402
©
Григор Димитров отпадна в първия кръг на сингъл на турнира на твърди кортове в Далас (САЩ) от сериите АТП 500 с награден фонд 2 833 335 долара. 

Най-добрият български тенисист допусна обрат и загуби от 21-годишния Алекс Микелсен (САЩ) със 7:5, 4:6, 4:6. Срещата продължи два часа и 7 минути.

Димитров спечели първия сет, след като направи пробив в 12-ия гейм. Втората част също беше решена от един брейк, но той беше на сметката на Микелсен в седмия гейм и след 6:4 той изравни резултата.

Преди началото на третия сет българинът поиска медицинско прекъсване заради болки във врата. Той взе подаването си и поведе с 40:0 във втория гейм, но пропусна три възможности за пробив. Микелсен стигна до брейк за 3:2, който му беше достатъчен, за да стигне до крайния успех.
Още по темата: общо новини по темата: 7
21.01.2026
20.01.2026
15.01.2026
08.01.2026
06.01.2026
06.01.2026
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Годините не прощават!!!Лакомията за пари ще го направи незабелижим.
0
 
 
Абе кви съ теа ...ИЗМИСЛЯЦИ????....НА 33 ВСИЧКО ГО БОЛИ.....ОНИЯ ПЪК..ЕДНОВЕЖДИЯ...НЯКАКЪВ СИ СВЕТОВЕН...ПО КАКВО ЛИ....ГО МЛАТЯТ КАТО УЙ КЪДЕТО ИДЕ....БИЛ МИ ЗВЕЗДА???...НА 17 ЧЕНГ И БЕКЕР И БОРТ БЯХА С ГОЛЯМ ШЛЕМ....НАШИТЕ ДО 30 ГОДИНИ СЕ ВОДЯТ МЛАДАТА НИ НАДЕЖДА....ХАХАХА. ЗА НИКЪФ ЧЕП НЕ СТАВАТ....ПРОСТО КЪСМЕТ ЧЕ СТИГНАХА ДО ТУК....ЗА КАКВО ЛИ ИМ БЕШЕ ДЕ?????.....ЕТО И ОЛИМПИАДАТА.....САМО ТУРИСТ СПОРТ БАНК ОТИДОХА ПАК.....ОНИЯ ВЗЕ МЕДАЛ ,ПОНЕЖЕ НЕ СИ ОБРЪСНАЛ КОСЪМА....СЕГА ЦЯЛ ЖИВОТ ЩЕ ГО ХРАНИМ С 3 БОНА НА МЕСЕЦ....СПЕЧЕЛИЛ МЕДАЛ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ХОБИ СПОРТ И ВЕЧЕ МИНИСТЪР ГО ГОТВЯТ....ХАХАХА.....КЪФ СПОРТ Е ТОВА И СКАЛНОТО КАТЕРЕНЕ И БРЕЙКА И ОНЕЗИ С КОЛЕЛЕТАТА И НЯКАКВО ПЛУВАНЕ В...СТУДЕНИ ВОДИ?????....УЖАС....УТРЕ И НАЙ КОСМЯСЪЛ КЛИТ.. ЩЕ ИМА ..СРОКО
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 ПФК Ботев: Не се поддавайте на провокации! Не падайте на нивото на противниковата публика
 Герой на Локо при победа в "Коматево" отправи силен призив към "черно-белите"
 Филипов са размечта за 0:7 срещу "отбора зад ВСИ"! Давам премия от 10 000 евро за всеки гол разлика
 Илиян Филипов подхвана наред Крушарски и шефа на Левски: Сирачето си граби от любимия клуб
 Трибуна Бесика: Търпението ни приключи! Целият град става наш сектор!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: