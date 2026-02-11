Григор Димитров почувства болки във врата, допусна обрат срещу 21-годишен американец

© Григор Димитров отпадна в първия кръг на сингъл на турнира на твърди кортове в Далас (САЩ) от сериите АТП 500 с награден фонд 2 833 335 долара.



Най-добрият български тенисист допусна обрат и загуби от 21-годишния Алекс Микелсен (САЩ) със 7:5, 4:6, 4:6. Срещата продължи два часа и 7 минути.



Димитров спечели първия сет, след като направи пробив в 12-ия гейм. Втората част също беше решена от един брейк, но той беше на сметката на Микелсен в седмия гейм и след 6:4 той изравни резултата.



Преди началото на третия сет българинът поиска медицинско прекъсване заради болки във врата. Той взе подаването си и поведе с 40:0 във втория гейм, но пропусна три възможности за пробив. Микелсен стигна до брейк за 3:2, който му беше достатъчен, за да стигне до крайния успех.