Ново разочарование за Григор Димитров! Най-добрият български тенисист приключи твърде рано участието си на "Мастърс" турнира в Мадрид. Това стана факт, след като Димитров загуби от квалификанта Даниел Вайехо (Парагвай) с 4:6, 4:6 в двубой от първия кръг. Двубоят продължи 1 час и 35 минути.

Поражението ще изхвърли Гришо извън първите 160 в световната ранглиста след обновяването й следващата седмица. Той имаше да защитава 100 точки, тъй като миналия сезон стигна до четвъртия кръг в испанската столица.

Това бе четвърта поредна загуба за българския тенисист. Неговият съперник - 21-годишният Вайехо, е №97 в класацията на АТР в момента.