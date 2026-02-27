Григор Димитров окончателно приключи участието си в турнира АТР 500 на твърди кортове в Акапулко (Мексико), който е с награден фонд 2,46 милиона долара.
След като преди това отпадна още в първия кръг на сингъл, най-добрият наш тенисист отпадна и от надпреварата на двойки.
Димитров и партньорът му Флавио Коболи от Италия трябваше да играят
четвъртфинал срещу Рафаел Ходар (Испания) и Родриго Пачеко Мендес (Мексико), но се отказаха и мачът не се състоя.
Припомняме, че Григор Димитров отстъпи преди това на №62 в световната ранглиста Терънс Атман (Франция) с 3:6, 3:6.
