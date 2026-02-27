Сподели Сподели
Григор Димитров окончателно приключи участието си в турнира АТР 500 на твърди кортове в Акапулко (Мексико), който е с награден фонд 2,46 милиона долара.

След като преди това отпадна още в първия кръг на сингъл, най-добрият наш тенисист отпадна и от надпреварата на двойки.

Димитров и партньорът му Флавио Коболи от Италия трябваше да играят 

четвъртфинал срещу Рафаел Ходар (Испания) и Родриго Пачеко Мендес (Мексико), но се отказаха и мачът не се състоя.

Припомняме, че Григор Димитров отстъпи преди това на №62 в световната ранглиста Терънс Атман (Франция) с 3:6, 3:6.