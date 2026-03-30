Една седмица след като стана ясно, че ще изпадне от Топ 80 на световната ранглиста по тенис, Григор Димитров се озова и извън Топ 90.
При обновяването на класацията на АТР днес (30 март) първата ракета на България Димитров е под номер 92 в света, като има аванс от едва 26 точки пред световния номер 100 - Адолфо Даниел Вайехо.
До огромния срив на най-добрия ни тенисист се стигна заради ранното му отпадане от "Мастърс"-а в Маями. Още в I кръг българинът отстъпи пред белгиеца Рафаел Колиньон с 6:7 (3), 6:4, 6:7 (6), след като пропусна мачбол в тайбрека на третия сет.
Така той остана много далеч от защита на цели 400 точки от актива си, натрупани с миналогодишното достигане до 1/2-финалите във Флорида.
Пропадането на Григор Димитров
