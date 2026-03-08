Григор Димитров отпадна във втория кръг на турнира на твърди кортове от сериите "Мастърс 1000" в Индиън Уелс (САЩ) с награден фонд от 9.4 милиона долара. Най-добрият български тенисист отстъпи с 2:6, 3:6 пред световния №1 Карлос Алкарас, който почиваше в първия кръг.
Миналата година Димитров достигна до осминафиналите в Индиън Уелс, където отпадна отново от испанеца. Двубоят продължи 67 минути.
Гришо допусна пробив за 1:3 в първия сет, а след това Алкарас реализира още един брейк за крайното 6:2. Втората част вървеше без пробиви до 4:3 в полза на испанеца, който тогава нанесе решителния удар, като проби подаването на българина, а след това затвори мача още при първия си мачбол.
Българинът реализира един ас срещу шест за Алкарас. Испанецът допусна само две двойни грешки, докато Григор Димитров направи пет.
Следващото участие на нашия тенисист ще бъде на турнира от сериите "Мастърс 1000" на твърди кортове в Маями (САЩ), който ще се проведе от 18 до 29 март. Миналата година той достигна до полуфиналите на надпреварата, където отстъпи на Новак Джокович (Сърбия).
