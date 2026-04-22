Григор Димитров бе пределно откровен за своята карирера, нещата от живота, постигнатото досега, както и за тежките моменти, които е преживял. Най-добрият български тенисист се съгласи да даде интервю преди началото на "Мастърса" в испанската столица Мадрид. Хасковлията Знам, че прояви умерен оптимизъм, заявявайки, че "всеки един край е равносилен на ново начало". Той бе любезен да отговори на въпросите на чаровна журналистка от руското специализирано издание "Больше“.

в Мадрид българинът демонстрира характерната си откровеност, признавайки, че се намира в изключително предизвикателен етап от своята кариера.

Ето какво заяви Григор Димитров по време на откровения разговор:

Нямам намерение да ви лъжа

колко невероятно се чувствам и да скрия истината от вас. Това никога не е било в моя стил и признавам, че досега завръщането ми на корта оказва негативен ефект върху мен във физически и психологически план. Същевременно животът не е само тенис. Не бива да прибързваме с нищо, защото някои неща са неизбежни и ще се случат на ранен или по-късен етап. Понякога нещата се случват в най-неочаквания възможен момент и моята кариера винаги е била пример затова. Благодарен съм за всички невероятни моменти и опитвам да се наслаждавам на процеса, тъй като вече причините да се състезавам са различни.

Нямам какво да доказвам на никого, ако изключим себе си

В момента това е най-голямото предизвикателство пред мен. Искам да си докажа, че мога да се върна на правилния път и отново да изпитам нужното вълнение на корта, тъй като тогава ще имам желанието да продължавам възможно най-дълго. Знам, че всеки един край е равносилен и на ново начало. Не искам да бъда прекалено суров със себе си и следвам своите инстинкти, но същевременно продължавам да се трудя здраво и да бъда възможно най-добрата версия на себе си, както на корта, така и извън него.

И какво толкова е станало, като съм назад в световната ранглиста? Класирането е само една цифра. Никой не може да ми отнеме нищо от постигнатото.

Със сигурност се намирам в един от най-трудните си периоди

Но съм имал и доста по-тежки предизвикателства в живота си. Нещата са малко по-трудни, защото всички това се случва на толкова късен етап в кариерата ми и възстановяването е по-тежко. Истината, е че досега не съм имал толкова тежка контузия и за пръв път спирам за толкова месеци. Перспективата ми обаче е по-различна от тази на всички останали. Фокусът ми се промени и вече е в много по-различна посока, но нямам намерение да бягам от бъдещите предизвикателства пред мен. Може би нещата ще се подобрят, а може би не. Към момента просто се надявам, че ще остана здрав и оттам насетне ще дам най-доброто от себе си, за да постигна целите си.