Сривът на Григор Димитров в световната ранглиста ще продължи с огромна сила и през следващата седмица. Това стана факт днес след поредното неуспешно представяне на най-добрият български тенисист. Димитров приключи участието си още в първия кръг на един от любимите си турнири - "Мастърс 1000" в Монте Карло, където е един от домовете му.

Гришо, който в момента е №93 в красацията на АТР, загуби от аржентинеца Томас Ечевери (№30) с с 4:6, 6:2, 3:6. Двубоят продължи 1 час и 57 минути.

Миналата година Димитров стигна до четвъртфинал в Монако и по този начин няма да може да защити спечелените тогава точки. Според предварителните изчисления, това означава пропадане с 42 места.

За последно българинът бе извън първите 130 през 2010 година, когато все още е в тийнейджърска възраст.