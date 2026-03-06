Григор Димитров взе реванш от французина Теренс Атман за загубата си от този съперник на турнира в Акапулко в края на миналия месец. Най-добрият български специалист победи с 6:4, 5:7, 6:4 и се класира за втория кръг на турнира на твърди кортове от сериите "Мастърс 1000" в Индиън Уелс (САЩ) с награден фонд 9.4 милиона долара. Двубоят продължи два часа и 28 минути.
Във втория кръг Димитров ще играе срещу световния №1 Карлос Алкарас, който почиваше в първия кръг. Българинът достигна до осминафиналите в Индиън Уелс миналата година, когато отпадна именно от испанеца.
Димитров проби още в първия гейм на мача, но допусна рибрейк веднага след това за 1:1. Гришо стигна до нов пробив за 4:3 и след два убедително спечелени сервис гейма затвори първия сет с 6:4.
Във втората част Григор Димитров изостана с пробив за 2:4, но успя да изравни до 4:4. Българският тенисист отрази един сетбол при 4:5, а в следващия гейм пропусна цели седем възможности за решителен брейк при сервис на Атман. За съжаление нашият тенисист се пропука на собствен сервис в следващия гейм и след 7:5 французинът изравни резултата в сетовете.
Решителният трети сет започна с размяна на пробиви в първите два гейма, но Димитров стигна до нов брейк, за да поведе с 2:1. До края българинът беше изключително стабилен на собствен сервис и затвори мача с крайното 6:4.
