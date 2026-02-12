Край на спекулациите! Филипов каза колко точно струва изцяло завършен стадион "Христо Ботев"

© Финансовият благодетел на Ботев Илиян Филипов, чиято компания построи стадион "Христо Ботев", назова колко точно струва съоръжението в изцяло завършен вид. Бизнесменът уточни, че прави това, за да спре спекулациите, че "много се краде" и че са инвестирани прекалено много средства в стадиона.



"Към днешна дата, всичките поръчки, които са се случили, всичко, което е построено, е на стойност 33 млн. евро без ДДС. Има предвидени още 6,7 млн. евро с ДДС (5,6 млн. без ДДС), които са последният етап на строителството - под Сектор А. Чакаме кметът да възложи обществената поръчка за това довършване, като той може да я възложи и на друга фирма", заяви Илиян Филипов в подкаста "Спортен нюзрум" на btv.



"Това означава, че този стадион ще струва 39,7 млн. евро без ДДС. Искам да ми посочите за тези пари и със същите параметри къде по света има друг такъв стадион построен? Наслушах се на приказки, глупости и простотии, че се краде, че много пари сме били взели и т.н.", допълни още финансовият благодетел на Ботев (Пловдив).