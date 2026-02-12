ИЗПРАТИ НОВИНА
Край на спекулациите! Филипов каза колко точно струва изцяло завършен стадион "Христо Ботев"
Автор: Стойчо Генов 16:02Коментари (1)1229
Финансовият благодетел на Ботев Илиян Филипов, чиято компания построи стадион "Христо Ботев", назова колко точно струва съоръжението в изцяло завършен вид. Бизнесменът уточни, че прави това, за да спре спекулациите, че "много се краде" и че са инвестирани прекалено много средства в стадиона.

"Към днешна дата, всичките поръчки, които са се случили, всичко, което е построено, е на стойност 33 млн. евро без ДДС. Има предвидени още 6,7 млн. евро с ДДС (5,6 млн. без ДДС), които са последният етап на строителството - под Сектор А. Чакаме кметът да възложи обществената поръчка за това довършване, като той може да я възложи и на друга фирма", заяви Илиян Филипов в подкаста "Спортен нюзрум" на btv.

"Това означава, че този стадион ще струва 39,7 млн. евро без ДДС. Искам да ми посочите за тези пари и със същите параметри къде по света има друг такъв стадион построен? Наслушах се на приказки, глупости и простотии, че се краде, че много пари сме били взели и т.н.", допълни още финансовият благодетел на Ботев (Пловдив).
СелскиятЪ тарикат няма спирачки в безочието. Кое колко струва? Паркингът, който е Общински и си заградил, ли? Тенекиеният покрив, който скърца на вятър (според всички ботевисти, които познавам) ли е 40€ мил.? Два пъти Общината плаща терен, а какъв е той? Докога Пловдив ще търпи този паразит?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
