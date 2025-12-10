ИЗПРАТИ НОВИНА
Собственикът на Ботев с гневно писмо до кмета: Бездействие! Последиците за Пловдив ще бъдат изключително тежки!
Автор: Стойчо Генов 14:38Коментари (1)922
Сдружение ПФК Ботев, което е собственик на клуба, притежавайки 100 процента от акциите, използва официалния си сайт, за да излезе с гневно писмо до кмета на Пловдив Костадин Димитров.

Позицията е подписана и от Сдружение Фен клуб 1912 и е по темата за довършването на стадион "Христо Ботев".

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното обръщение на Сдружение ПФК Ботев:

До Кмета на гр. Пловдив

Г-н Костадин Димитров

Относно: Критично забавяне и липса на възлагане на договори за довършване на спортната инфраструктура в гр. Пловдив

Уважаеми г-н Кмете,

Сдружение ПФК Ботев изразява своята дълбока загриженост относно видимо и продължаващо забавяне във възлагането на договорите за довършителните дейности по ключови спортни обекти в гр. Пловдив. Един от тези обекти — стадион "Христо Ботев“ - остава недовършен и очаква своята пълна реализация.

На последната ни среща, проведена на 25 ноември 2025 г., Вие поехте ангажимент да предоставите отговор до края на същия месец относно напредъка по възлагането на втория етап. Днес е 10-ти декември, а яснота по въпроса все още няма. Това допълнително засилва нашата тревога и разочарование.

Проектите, които пловдивската общественост очаква от години, се намират в състояние на пълна административна стагнация. Забавянето от страна на Община Пловдив вече значително надхвърля пределите на допустимото и създава реални рискове за бъдещето на тези инфраструктурни обекти.

Вместо градът да се възползва от уникалната възможност — за първи път от десетилетия — да завърши модерни спортни съоръжения, сме свидетели на липса на активност, прозрачност и необходимите управленски решения. Особено тревожно е, че към настоящия момент не са извършени и дължимите плащания към изпълнителите, въпреки вече вложените средства, труд и ангажимент.

Това бездействие поражда сериозни рискове:

– Натрупване на неустойки, лихви и потенциални финансови щети за общината;

– Възможност изпълнителите да преустановят работа или да предприемат правни действия спрямо възложителя;

– Опасност проектите да останат незавършени в предвидените срокове;

– Сериозен негативен ефект върху имиджа на град Пловдив — както в страната, така и в международен план.

Допълнителна тревога буди и фактът, че Пловдив е домакин на предстоящото Европейско първенство по футбол до 19 години. Припомняме, че през 2015 г. градът изгуби възможността да бъде домакин на подобен форум, когато Европейското първенство за юноши до 17 години се проведе в Стара Загора, Сливен, Бургас и Созопол, вместо финалните мачове да се изиграят на стадион "Христо Ботев“. При настоящите темпове е напълно реалистично домакинството отново да бъде пренасочено към друга държава, което би довело до:

– Пропуснати ползи за местния бизнес;

– Загуби за туристическия и обслужващ сектор;

– Загуба на международен престиж за Пловдив;

– Ясен сигнал към Европа за неспособност на града да изпълнява поетите инфраструктурни ангажименти.

Още по-тревожна е информацията за намаляване на капиталовата програма на държавния бюджет с два милиарда лева. Това означава недвусмислено следното: всеки проект без подписан договор е в риск да загуби своето финансиране.

Ако стадионът попадне в тази категория, последиците за Пловдив ще бъдат изключително тежки — градът би бил не просто ощетен, а фактически подведен от собствената си администрация.

В тази връзка поставяме пред Вас следните принципни въпроси:

Кой ще понесе отговорност, ако Пловдив загуби финансирането, сроковете и домакинството на международния форум?

Кой ще поеме политическата и моралната отговорност за административното бездействие?

Готова ли е Община Пловдив да защити обществения интерес, или ще продължим да наблюдаваме разминаване между публични обещания и реални действия?

Пловдив заслужава решителност, прозрачност и лидерство – не тишина, отлагане и формални жестове без съдържание.

Очакваме незабавни мерки, публично оповестяване на актуалната информация, както и конкретен срок за възлагане и подписване на договорите, необходими за довършването на важната за гражданите на гр. Пловдив спортна инфраструктура.

С уважение,

Сдружение ПФК Ботев

Сдружение Фен клуб 1912
0
 
 
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Класиране Резултати

