ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Трима от Ботев заслужиха повиквателна за България U17
Автор: Стойчо Генов 13:11Коментари (0)129
©
Трима юноши на Ботев Пловдив получиха повиквателна за юношеския национален отбор на България до 17 години, похвалиха се от "жълто-черния" клуб.

Това са халфовете Мартин Петков и Деан Несторов, както и фланговият играч Петър Байраков.

“Лъвовете" ще вземат участие в Европейски квалификации с отборите на Словакия, Швейцария и Сан Марино.
Още по темата: общо новини по темата: 214
11.10.2025
09.10.2025
01.10.2025
22.09.2025
09.09.2025
04.09.2025
предишна страница [ 1/36 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Бивш треньор в Ботев постигна първа победа като национален селекционер
 ПФК Ботев напомни за трети път: Пускаме блезплатно деца до 16 години
 Илиян Филипов: Всички на стадиона! Сега е моментът да покажем, че Ботев Пловдив не се прекланя
 Насрочиха дата и час за дербито на Пловдив
 ПФК Ботев: Предстои мач №300 за магьосника, олицетворяващ магията на най-стария футболен клуб
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: