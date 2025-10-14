Трима от Ботев заслужиха повиквателна за България U17

© Трима юноши на Ботев Пловдив получиха повиквателна за юношеския национален отбор на България до 17 години, похвалиха се от "жълто-черния" клуб.



Това са халфовете Мартин Петков и Деан Несторов, както и фланговият играч Петър Байраков.



“Лъвовете" ще вземат участие в Европейски квалификации с отборите на Словакия, Швейцария и Сан Марино.