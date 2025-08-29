Двама от талантите на Ботев ще играят срещу Борусия (Дортмунд)

© Двама футболисти от академията на Ботев Пловдив получиха повиквателна за юношеския национален отбор на България до 17 години.



Това са капитанът на “канарчетата" в U17 - крилото Петър Байраков, както и полузащитникът Мартин Петков.



По време на лагера “лъвовете" ще изиграят контролни срещи в Германия със своите връстници от Борусия Дортмунд и Вестфалия.