Двама от талантите на Ботев ще играят срещу Борусия (Дортмунд)
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:17
©
Двама футболисти от академията на Ботев Пловдив получиха повиквателна за юношеския национален отбор на България до 17 години.

Това са капитанът на “канарчетата" в U17 - крилото Петър Байраков, както и полузащитникът Мартин Петков.

По време на лагера “лъвовете" ще изиграят контролни срещи в Германия със своите връстници от Борусия Дортмунд и Вестфалия.
Статистика: