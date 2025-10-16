ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Илиян Филипов се снима с временния треньор на Ботев и обяви: Продължаваме напред!
Автор: Стойчо Генов 20:38Коментари (0)96
©
Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов съобщи радостна новина за "жълто-черните" привърженици.

Бизнесменът публикува в личния си профил във Фейсбук любопитна вечерна снимка от клубната база в "Коматево", на която е с временния треньор на отбора и същевременно директор на детско-юношеската школа Иван Цветанов.

"Осветлението на първия тренировъчен терен в Коматево вече е готово! Още една стъпка към по-добри условия за нашите футболисти и деца от ДЮШ. Продължаваме напред!", написа Илиян Филипов към въпросния кадър.
Още по темата: общо новини по темата: 216
16.10.2025
14.10.2025
11.10.2025
09.10.2025
01.10.2025
22.09.2025
предишна страница [ 1/36 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Венци Стефанов: Съветвам Филипов да не дърпа дявола за опашката! Имам доказателства! Същият човек е действал и във Враца
 Гонзо с експресна реакция след питането на ПФК Ботев, ето го отговора
 Стадионите на Ботев и Локо приемат мачове под егидата на ФИФА
 ПФК Ботев започна ремонт на базата в "Коматево", била в потресаващо състояние
 ПФК Ботев с молба и въпрос към Гонзо
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: