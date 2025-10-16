Илиян Филипов се снима с временния треньор на Ботев и обяви: Продължаваме напред!

© Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов съобщи радостна новина за "жълто-черните" привърженици.



Бизнесменът публикува в личния си профил във Фейсбук любопитна вечерна снимка от клубната база в "Коматево", на която е с временния треньор на отбора и същевременно директор на детско-юношеската школа Иван Цветанов.



"Осветлението на първия тренировъчен терен в Коматево вече е готово! Още една стъпка към по-добри условия за нашите футболисти и деца от ДЮШ. Продължаваме напред!", написа Илиян Филипов към въпросния кадър.