Младок от Ботев повикан в националния отбор за мачове с Литва, Словакия и Полша

© Юношата на Ботев (Пловдив) Васил Въргулев получи повиквателна за юношеския национален отбор на България до 15 години, похвалиха се от клуба.



Централният защитник на “канарчетата" ще се присъедини към лагера на “лъвовете" на 13 октомври.



По време на лагера нашите национали ще участват в турнир за развитие на УЕФА с отборите на Литва, Словакия и Полша.