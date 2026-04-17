Бившият нападател на Ботев (Пловдив) от преди 20-ина години - Георги Какалов, постигна първи сериозен успех, след като започна работа като треньор в детско-юношеската школа на "канарчетата". Воденият от него втори отбор на Ботев до 14 години завършиха на второ място в международен турнир в Гърция.

Възпитаниците на Георги Какалов записаха няколко престижни победи в южната ни съседка. В груповата фаза вторият отбор на Ботев U14 се наложи с 12:0 над ПАОК, 7:1 над Арис и 2:1 над Ники Волос, съобщиха от клуба.

Във финала "жълто-черните“ се изправиха срещу Вардар (Скопие) и отстъпиха с 1:2 на западните ни съседи.

Приза за голмайстор на турнира спечели нападателят на Ботев Валери Тасев.