ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Детски тим на Локо закри годината с мач срещу родители, имаше и друга изненада
Автор: Стойчо Генов 11:14Коментари (0)290
©
виж галерията
С емоционален мач родители срещу деца завърши календарната година на детския отбор на Локомотив Пловдив от набор 2016. Освен това "черно-белите" малчугани бяха приятно изненадани от специален подарък - футболни топки с автографи от футболистите на мъжкия отбор.

Ето какво съобщиха по темата от групата "The Magic of Plovdiv", която е съставена от привъргженици на Локомотив Пловдив:

Вчера набор 2016 затвори една незабравима футболна година по инициатива на своя треньор Християн Попов. Финалът не беше просто тренировка, а истински празник на футбола – емоционален мач родители срещу деца, изпълнен със смях, борба и много адреналин.

Срещата беше повече от оспорвана и завърши с дузпи, където децата показаха характер и заслужено излязоха победители. Радостта в очите им каза всичко – това бяха мигове, които ще се помнят дълго.

След последния съдийски сигнал дойде и още една изненада – всяко дете получи футболна топка с автографи от футболистите на мъжкия отбор. Малък жест, но с огромно значение и вдъхновение за бъдещите шампиони.

Специални благодарности към треньора Християн Попов за отдадеността, идеята и сърцето, което влага във всяко дете. Остава надеждата тази прекрасна инициатива да се превърне в традиция, защото точно такива моменти изграждат не само футболисти, а и спомени за цял живот.

ДЮШ Локомотив Пловдив - Едно голямо Семейство!
Още по темата: общо новини по темата: 227
27.11.2025
24.11.2025
15.11.2025
12.11.2025
12.11.2025
09.11.2025
предишна страница [ 1/38 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Екслузивно: Локомотив срещу Ботев в 1/4-финал за Купата, дербито е на "Лаута"
 Треньорът на Локомотив с първо изявление, след като подписа нов договор с клуба
 Треньорска смяна в Съединение! Един бивш капитан на Локо замени друг такъв
 Момчето си отива! Емоционална раздяла на Петър Андреев с родния Локомотив
 Душан Косич подписа нов дългосрочен договор с Локомотив Пловдив
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: