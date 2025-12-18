© виж галерията С емоционален мач родители срещу деца завърши календарната година на детския отбор на Локомотив Пловдив от набор 2016. Освен това "черно-белите" малчугани бяха приятно изненадани от специален подарък - футболни топки с автографи от футболистите на мъжкия отбор.



Ето какво съобщиха по темата от групата "The Magic of Plovdiv", която е съставена от привъргженици на Локомотив Пловдив:



Вчера набор 2016 затвори една незабравима футболна година по инициатива на своя треньор Християн Попов. Финалът не беше просто тренировка, а истински празник на футбола – емоционален мач родители срещу деца, изпълнен със смях, борба и много адреналин.



Срещата беше повече от оспорвана и завърши с дузпи, където децата показаха характер и заслужено излязоха победители. Радостта в очите им каза всичко – това бяха мигове, които ще се помнят дълго.



След последния съдийски сигнал дойде и още една изненада – всяко дете получи футболна топка с автографи от футболистите на мъжкия отбор. Малък жест, но с огромно значение и вдъхновение за бъдещите шампиони.



Специални благодарности към треньора Християн Попов за отдадеността, идеята и сърцето, което влага във всяко дете. Остава надеждата тази прекрасна инициатива да се превърне в традиция, защото точно такива моменти изграждат не само футболисти, а и спомени за цял живот.



ДЮШ Локомотив Пловдив - Едно голямо Семейство!