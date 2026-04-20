Отборът на ФК Раковски победи Асеновец (Асеновград) с 2:0 като домакин в регионално дерби от 30-ия кръг на Югоизточна Трета лига и така продължава борбата си за оставане в групата.

За съжаление, много неприятен инцидент помрачи началото на двубоя. Още в 4-ата минута Георги Балджийски от домакините пострада, след като бе ритнат в носа от футболиста на Асеновец Омар Адел. На пострадалия бе оказана първа помощ на терена, а след това той бе откаран в болница в Пловдив.

"Първоначалната информация е за счупен нос и разместване. За щастие не е засегната друга част от лицето му", обясниха от ФК Раковски.

На Омар бе показан червен картон, а треньорът на гостите Манол Георгиев се извини от името на целия клуб.

"Искам да изкажа от името на целия клуб Асеновец, от името на треньорите и всички футболисти нашите искрени извинения за случилото се. Знам, че това няма да поправи неприятния факт, но всичко стана неволно. Убеден съм, че Омар със сигурност не е искал да ритне противниковия футболист. Пожелаваме му възможно най-скоростно оздравяване и по-скоро да се завърне на терена, защото е отличен футболист“, заяви Манол Георгиев пред клубния сайт на Асеновец.