Кочев "жегна" Марица: Не трябва да се омаловажава успеха с това, че играеш с юноши! Вратарят ни, който спаси дузпите, също е юноша
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:03
©
Марица (Милево) стана областен победител в Пловдив за Купата на Аматьорската лига, след като на финала победи Марица (Пловдив) след дузпи.

"Напълно заслужена победа от наша страна. Домакините поведоха рано, но след това ние почти изцяло контролирахме двубоя. Създадохме наистина много ситуации за гол и реализирахме само една и то в края на мача“, коментира старши треньорът Иван Кочев пред официалния сайт на Марица (Милево).

На въпрос относно променените състави, с които и двата отбора играха в този мач, наставникът каза:

"От мен никога няма да чуете да коментирам друг отбор, освен този, който водя аз. Смятам, че така е редно. Искам да има добър тон, защото това е само един футболен мач. Моята група е от 20 футболисти, аз нямам възможност да пусна съвсем друг състав.

И аз направих ротации, но това е, с което разполагам. Така че всеки преценява с какъв състав да играе. Не бива да се омаловажава нечий успех, когато казваш, че си играл с юноши и това е причина да загубиш. Не е добре нито за въпросните момчета, на които си дал шанс, нито на съперника, който е спечелил. Моят вратар, който спаси дузпите, е на 18 години…И той е юноша.

Иска ми се някой ден да чуя или прочета, че някой друг отбор е похвалил противника за това, което прави, за начина, по който работи и се развива. Наистина дано един ден и това се случи. Защото не е страшно…“
