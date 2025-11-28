|
|Кочев "жегна" Марица: Не трябва да се омаловажава успеха с това, че играеш с юноши! Вратарят ни, който спаси дузпите, също е юноша
Марица (Милево) стана областен победител в Пловдив за Купата на Аматьорската лига, след като на финала победи Марица (Пловдив) след дузпи.
©
"Напълно заслужена победа от наша страна. Домакините поведоха рано, но след това ние почти изцяло контролирахме двубоя. Създадохме наистина много ситуации за гол и реализирахме само една и то в края на мача“, коментира старши треньорът Иван Кочев пред официалния сайт на Марица (Милево).
На въпрос относно променените състави, с които и двата отбора играха в този мач, наставникът каза:
"От мен никога няма да чуете да коментирам друг отбор, освен този, който водя аз. Смятам, че така е редно. Искам да има добър тон, защото това е само един футболен мач. Моята група е от 20 футболисти, аз нямам възможност да пусна съвсем друг състав.
И аз направих ротации, но това е, с което разполагам. Така че всеки преценява с какъв състав да играе. Не бива да се омаловажава нечий успех, когато казваш, че си играл с юноши и това е причина да загубиш. Не е добре нито за въпросните момчета, на които си дал шанс, нито на съперника, който е спечелил. Моят вратар, който спаси дузпите, е на 18 години…И той е юноша.
Иска ми се някой ден да чуя или прочета, че някой друг отбор е похвалил противника за това, което прави, за начина, по който работи и се развива. Наистина дано един ден и това се случи. Защото не е страшно…“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1078
|