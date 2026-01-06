Много отсъстващи от първата тренировка на Секирово поради настинки, контузии и лични ангажименти

© Отборът на ФК Секирово (Раковски) проведе първата си тренировка за 2026 година. Тимът стартира подготовката си за пролетния дял от шампионата в Югоизточната Трета лига.



Старши треньорът Красимир Манолов изведе снощи играчите на първото занимание от подготвителния процес. Под аплодисментите на най-верните си фенове футболистите се появиха на терена на стадион "Петър Парчевич“. За съжаление, имаше отсъстващи поради настинки, контузии и лични ангажименти, уточниха от клуба.



"Очакваме на следващата тренировка всички да бъдат на линия. Пожелаваме успешен сезон, който да премине без травми", обявиха още от ФК Секирово.